Gefangenenaustausch zwischen den USA und Venezuela – Maduro-Kumpane freigelassen

Im Gegenzug ließ Venezuela 20 venezolanische politische Gefangene und 10 US-Bürger frei und lieferte Leonard Francis aus, den Mann im Zentrum des größten Korruptionsskandals der US-Marine. Nach Angaben von US-Beamten wurde der Deal vom Golfstaat Katar vermittelt.

„Heute wurden zehn in Venezuela inhaftierte Amerikaner freigelassen und kehren nach Hause zurück“, sagte US-Präsident Biden. Er sei erfreut, „dass ihre Tortur endlich vorbei war.“

Die venezolanische Regierung begrüßte die Freilassung des „zu Unrecht inhaftierten“ Saab, dessen Ankunft im lokalen Fernsehen übertragen wurde. In der Erklärung wurde seine Freilassung als „Symbol des Sieges“ für die venezolanische Diplomatie bezeichnet. Präsident Maduro hat vom „Triumph der Wahrheit“ gesprochen. Saab dankte dem venezolanischen Präsidenten und sagte, dass „heute das Wunder der Freiheit, das Wunder der Gerechtigkeit Wirklichkeit geworden ist.“

Saab, der die kolumbianische und venezolanische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde im Sommer 2020 bei einem Zwischenstopp in Kap Verde an der Nordwestküste Afrikas festgenommen und anschließend an die Vereinigten Staaten ausgeliefert.

Die Vereinigten Staaten haben Saab und seinen Geschäftspartner Alvaro Pulido wegen Geldwäsche angeklagt. Die beiden Männer sollen Maduro und seinen Verbündeten dabei geholfen haben, Gewinne in Höhe von Hunderten Millionen Dollar zu erzielen, indem sie verarmten Venezolanern Nahrungsmittelhilfe zur Verfügung stellten und diese ins Ausland verschickten.

Als Reaktion auf Saabs Auslieferung setzte Maduro die Gespräche mit der von den USA unterstützten Opposition über ein Ende der politischen und wirtschaftlichen Krise Venezuelas aus.

Im Jahr 2018 weigerte sich die Opposition zuzugeben, dass Maduros Wiederwahl manipuliert worden sei. Auch Dutzende Länder, darunter die USA und die Länder der Europäischen Union, erkannten die Wahlergebnisse nicht an. Der damalige oppositionelle Parlamentssprecher Juan Guaidó erklärte sich daraufhin selbst zum Interimspräsidenten. Allerdings bleibt Maduro mit Unterstützung des Militärs an der Macht.

Im Jahr 2019 verschärfte Washington die Sanktionen gegen das südamerikanische Land, das von einer schweren Wirtschaftskrise betroffen ist. Die Beziehungen zwischen Washington und Caracas sind zuletzt wieder enger geworden. Im Oktober einigten sich die venezolanische Regierung und die Opposition darauf, internationalen Beobachtern die Beobachtung der Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr zu gestatten. Die USA kündigten daraufhin an, die Sanktionen teilweise zu lockern.

Quelle: www.stern.de