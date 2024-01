French Open: Carlos Alcaraz und Iga Swiatek sind die neuen Stars im Tennis

Er ist die Art von kometenhaftem Aufstieg, nach dem sich der Sport sehnt, und sollte er erreichen, was viele vorhersagen - den Coupes des Mousquetaires auf dem Pariser Sandplatz im Alter von 19 Jahren zu gewinnen - wird er weltweit für Schlagzeilen sorgen.

Wenn die Tenniselite zum zweiten Grand Slam des Jahres nach Paris kommt, ist Rafael Nadal die dominierende Kraft bei den Herren, während der Ausgang bei den Damen unvorhersehbar ist. In den letzten 10 Jahren gab es acht verschiedene Siegerinnen.

Der Aufstieg von Alcaraz - von Platz 141 der Weltrangliste zu Beginn des letzten Jahres auf den sechsten Platz - bietet eine dringend benötigte Alternative für das Sandplatztennis der Männer.

Der Spanier hat in diesem Jahr vier ATP-Titel gewonnen - in Rio de Janeiro, Barcelona, Miami und Madrid - und auf dem Weg zum Titel in der Hauptstadt seines Landes Nadal, Novak Djokovic und Alexander Zverev besiegt.

Ehemalige und aktuelle Spieler haben den jungen Spanier in den höchsten Tönen gelobt.

Die viermalige French-Open-Siegerin Justine Henine sagte letzte Woche in einem Interview mit der belgischen Zeitung Sudinfo, Alcaraz sei "kompletter" als Nadal, Roger Federer oder Novak Djokovic, während Zverev ihn als den besten Spieler "der Welt im Moment" bezeichnete.

"Er ist definitiv etwas Besonderes", sagte Djokovic gegenüber Reportern, während Nadal einräumte, dass sein Landsmann jeden schlagen kann.

Ein neuer König für den Sandplatz?

Großes Lob führt zu hohen Erwartungen. Aber natürlich sind es Giganten, die Alcaraz auf dem Weg zu seinem ersten Grand-Slam-Titel im Weg stehen.

Nadal, der "König des Sandes", ist auf dem roten Untergrund nahezu unschlagbar, seit er im Alter von 19 Jahren den ersten seiner 13 Titel in Roland Garos gewann. Es gibt keinen besseren Sandplatzspieler in der Geschichte des Sports.

Aber Nadal, der mit einem Sieg in Paris seinen 22. Major-Titel in Folge gewinnen würde, laboriert an einer Fußverletzung und ist anfälliger denn je. Wenn er nicht noch spät zurückzieht, beginnt Nadals Kampf um seinen 14. French-Open-Titel gegen den Australier Jordan Thompson.

Djokovic ist der Titelverteidiger und wird versuchen, mit Nadal bei 21 Grand Slams gleichzuziehen. Der Serbe ist die Nummer eins der Welt und hat vor kurzem in Rom seinen ersten Titel der Saison gewonnen, um sich zum richtigen Zeitpunkt in Form zu spielen.

Aber auch andere könnten in Frage kommen. Danill Medvedev ist dicht an Djokovics Platz 1 in der Weltrangliste herangerückt, aber der Russe hat bisher die gesamte Sandplatzsaison ausgelassen. Und die "Next Gen"-Stars der ATP, Zverev und Stefanos Tsitsipasas, müssen bald anfangen, ihr Versprechen bei Grand Slams einzulösen.

Frauen-Sandplatz auf einem anderen Niveau

Die Form von Iga Swiatek hat das Damentennis ein wenig berechenbarer gemacht.

Die Weltranglistenerste hat eine Siegesserie von 28 Spielen hinter sich, und sollte sie ein zweites Mal die French Open gewinnen, würde sie den Rekord von Venus Williams aus diesem Jahrtausend von 35 Siegen in Folge einstellen.

Mit einem Sieg in der französischen Hauptstadt wäre die Polin außerdem die erste Frau, die sechs Turniere in Folge gewinnt, seit Justine Henin dies 2007-2008 gelang.

In ihren neun Sandplatzmatches in dieser Saison hat die 20-jährige Swiatek nur einen Satz abgegeben. Eine solche Favoritin vor dem Turnier gab es seit, nun ja, einem völlig fitten Nadal nicht mehr.

"Der Druck ist konstant hoch", sagte Swiatek vor kurzem beim Internazionali BNL d'Italia in Rom zu Reportern. "Es ist nicht so, dass ich es jede Woche analysiere, denn das würde mich ziemlich ermüden."

Der polnische Star tut sein Bestes, um sich auf den Stress vorzubereiten, der mit dem Erreichen des Höhepunkts des Sports unweigerlich einhergeht, und reist mit der Psychologin Daria Abramowicz, die PA Media sagte: "Wir als Team und natürlich auch Iga selbst haben viel Arbeit investiert, um mit dem Erfolg richtig umgehen zu können, wenn er kommt.

"Eine gesunde und nachhaltige Karriere zu schaffen und zu managen, ist heutzutage eine große Herausforderung für fast jeden im Hochleistungssport, besonders im Zeitalter von sozialen Medien, mobilen Geräten und anderem Druck."

Swiateks Aufstieg hat dazu beigetragen, den Verlust der äußerst talentierten Ash Barty, die sich in diesem Jahr aus dem Sport zurückgezogen hat, abzufedern.

Und auch Simona Halep, eine ehemalige Weltmeisterin, die den Sandplatz liebt, sollte man nicht unterschätzen.

Zwölf Monate nach ihrem Rückzug aus dem Turnier , nachdem sie mit einer Geldstrafe belegt worden war, weil sie bei früheren Pressekonferenzen nach dem Spiel nicht erschienen war, könnte Naomi Osaka in Paris dabei sein. Obwohl sie nicht gesetzt ist, sollte man die vierfache Major-Siegerin nicht unterschätzen.

Wie bei der ATP sind auch bei der WTA die größten Namen in letzter Zeit nicht in Erscheinung getreten. Dies könnte das Grand Slam-Turnier sein, bei dem die Zukunft des Tennis klarer wird.

Quelle: edition.cnn.com