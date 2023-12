Ex-Frau eines Serienmörders zu lebenslanger Haft verurteilt

Nach mehr als zehnstündigen Beratungen befand ein Pariser Gericht die Ex-Frau des französischen Serienmörders Michel Fourniret für schuldig, weil sie am Tod von zwei Frauen und einem Mädchen beteiligt war. Im Urteil hieß es: Ohne den heute 75-Jährigen hätte er eine solche Straftat nicht begehen können.

Ohne sie hätte der Serienmörder Michel Fournire seine Opfer nicht so leicht verführen, vergewaltigen und töten können: Monique Olivier, die langjährige Ehefrau des „Ardennenmonsters“, verbrachte mehr als zehn Stunden in Paris. Nach einem Gerichtsverfahren Er wurde wegen Beihilfe zur Entführung und zum Mord zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Opfer waren 9, 18 und 20 Jahre alt. „Es tut mir leid für alles, was ich getan habe“, sagte der 75-Jährige vor der Urteilsverkündung.

„Ich habe in allen drei Fällen, die mir zur Last gelegt wurden, ein Geständnis abgelegt“, sagte Olivier unerwartet vor Gericht. Die 18-jährige und die 20-jährige Frau verschwanden 1988 bzw. 1990 und das 9-jährige Mädchen verschwand 2003. Lediglich die Leiche eines 1990 verschwundenen britischen Sprachassistenten wurde später gefunden. Über den Verbleib der beiden anderen Opfer machte Olivier vor Gericht keine genauen Angaben.

Der Richter verhängte außerdem eine 20-jährige Sicherungsverwahrung. In ihrem Plädoyer betonte die Staatsanwaltschaft, dass Olivier die Verbrechen ihres Mannes ermöglicht habe. In zwei der drei verhandelten Fälle wurden die Leichen der Opfer noch nicht gefunden. Der Prozess begann damit, dass der Angeklagte eine allgemeine Aussage machte und reumütig wirkte, jedoch keine neuen Informationen über den Verbleib der sterblichen Überreste des Opfers lieferte.

Die Staatsanwaltschaft warf der 75-Jährigen vor, den Mädchen Vertrauen vermittelt zu haben, obwohl sie wusste, dass sie ermordet werden würden. Als sie im siebten Monat schwanger war, begleitete Olivier ihren Mann im Auto, damit sein Opfer nicht misstrauisch wurde und ins Auto gelockt wurde. „Ohne sie wäre (Funire) nicht in der Lage gewesen, das Verbrechen zu begehen“, sagte Staatsanwalt Hugues Julié.

Es war der dritte Prozess, an dem Fornires Opfer beteiligt waren, aber der erste, in dem Olivier allein auf der Anklagebank saß. Olivier lernte Fourniret über eine Kleinanzeige kennen, als er wegen Vergewaltigung im Gefängnis saß. In Briefen aus dem Gefängnis hatte er bereits von seiner Obsession mit Jungfrauen berichtet. Im Jahr 2008 reichte Olivier die Scheidung ein, nachdem das Paar zu lebenslanger Haft verurteilt worden war. Fourniret starb 2021 in Haft.

Quelle: www.ntv.de