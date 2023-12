Justizirrtum in den USA - Er verbrachte 48 Jahre unschuldig im Gefängnis – jetzt ist Glynn Simmons frei

Amerikas eklatanter Justizirrtum: Mann aus Oklahoma nach 48 Jahren Gefängnis freigesprochen. Medienberichten zufolge stellte ein Richter fest, dass Glynn Simmons damals zu Unrecht wegen Mordes verurteilt worden war. Sie hob daraufhin die Strafe des mittlerweile 71-jährigen Afroamerikaners auf. Er ist der am längsten unschuldige Insasse in der Geschichte der USA, der die längste Zeit im Gefängnis verbracht hat, bevor er entlastet wurde, wie aus den im National Registry of Exonerations erfassten Fällen hervorgeht.

Simmons und ein Mitangeklagter wurden 1975 wegen des bewaffneten Raubüberfalls auf ein Spirituosengeschäft in Edmond, Oklahoma, im Dezember 1974 zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde später in lebenslange Haft umgewandelt. Bei dem Angriff wurde einem Mitarbeiter in den Kopf geschossen. Der Schuldspruch basierte größtenteils auf der Aussage eines 18-jährigen Kunden, der ebenfalls in den Kopf geschossen wurde, aber überlebte. Sie erkannte beide Angeklagten während einer polizeilichen Auseinandersetzung.

Damals trotz Zweifel verurteilt

Obwohl Zweifel an ihren angeblich widersprüchlichen Aussagen laut wurden, wurden diese von der Polizei nie kommuniziert. „Dieses Gericht stellt auf der Grundlage klarer und überzeugender Beweise fest, dass die Verbrechen, für die Herr Simmons verurteilt wurde und für die er inhaftiert ist, nicht von Herrn Simmons begangen wurden“, sagte Richterin Amy Palumbo.

Der Mann, der im Juli gegen Kaution freigelassen worden war, hatte lange auf diese Worte gewartet: Er habe 48 Jahre, einen Monat und 18 Tage im Gefängnis verbracht. Während dieser Zeit beteuerte er seine Unschuld. Zum Zeitpunkt des Mordes war er 22 Jahre alt und lebte in Louisiana, nicht in Edmond, Oklahoma. Sein damaliger Mitangeklagter wurde 2008 zur Bewährung freigelassen.

Entlasteter Mann: Farbe spielt im amerikanischen Justizsystem eine Rolle

Simmons sagte Reportern, dass endlich der Gerechtigkeit Genüge getan worden sei. „Es ist eine Lektion in Sachen Belastbarkeit und Hartnäckigkeit. Wenn man weiß, dass man unschuldig ist, muss man durchhalten und darf niemals aufgeben. Lassen Sie sich von niemandem sagen, dass es unmöglich ist, denn das ist wirklich so.“ Er fügte hinzu, dass das Gefühl der Freiheit vorhanden sei „aufregend“ und „wunderschön“. Doch die Rückkehr in die Gesellschaft nach so langer Zeit ist nicht einfach. Er möchte immer noch jeden Moment seines restlichen Lebens genießen. „Ich habe jede Minute genossen.“ Joseph Norwood, einer von Simmons‘ Anwälten, sagte Berichten zufolge, dass bei Simmons nach seiner Freilassung Krebs diagnostiziert worden sei.

Simmons kritisierte auch das Justizsystem: Schwarze Menschen würden statistisch gesehen unverhältnismäßig häufig zu Gefängnisstrafen verurteilt. Dabei spielt die Hautfarbe eine große Rolle. „Meine Hautfarbe war einer der Gründe, warum ich verurteilt wurde.“ John Coyle, ein weiterer Anwalt von Simmons, sagte, es habe nie wirkliche Beweise gegen Simmons gegeben: „Er war einfach ein Typ, der zur falschen Zeit am falschen Ort war. Schwarz.“ Junge“, wurde er vom National Registry of Exerationations zitiert.

Von Spenden leben, aber Anspruch auf Entschädigung

Der Fall wurde in diesem Jahr auf Antrag der Verteidigung wieder aufgenommen, und die Staatsanwaltschaft forderte außerdem die Aufhebung der Verurteilung von Simmons nach einer Anhörung im April. „Es gab einen wichtigen Polizeibericht, der nicht übergeben wurde“, sagte Staatsanwältin Vicki Behenna damals zu Fragen zu Zeugenaussagen.

Simons soll nun Anspruch auf eine Entschädigung in Höhe von umgerechnet rund 160.000 Euro haben. Aber das könnte noch Jahre dauern. Derzeit lebt er von Spenden. „Ihm wurde die Möglichkeit verwehrt, zu arbeiten und eine Karriere anzustreben, die ihm und seiner Familie finanzielle Sicherheit bieten würde“, sagte Anwalt Norwood Medienberichten zufolge. „Das wurde alles weggenommen.“

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de