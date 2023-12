Andere Schießereien könnten „Inspiration“ gewesen sein: Prager Schießreporter

Ein Schütze hat am Donnerstag an der Prager Karls-Universität 14 Menschen erschossen. Nun gibt es erste Hinweise auf den Tathergang. ntv-Reporterin Bella Christophel erklärt, was die Polizei bisher über den 24-jährigen Attentäter weiß und wie groß seine aktuellen Verbindungen zu anderen...