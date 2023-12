Amok an der Karls-Universität - 13 Tote: Was über den Prager Schützen bekannt ist

Es war ein blutiges Massaker, das die Menschen in Tschechien und auf der ganzen Welt schockierte: Am Donnerstagnachmittag eröffnete ein Student das Feuer auf das Hauptgebäude der Philosophischen Fakultät im Zentrum von Prag. Der tschechische Innenminister Vit Rakusan teilte dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen des Landes am Freitag mit, dass die Behörden die Zahl der Opfer am Freitag korrigiert hätten: Bei dem Verbrechen seien am Donnerstag insgesamt 13 Menschen gestorben, zusammen mit dem Mörder. Die Polizei bestätigte zudem den Verdacht, dass der 24-jährige Schütze nach dem Vorfall Selbstmord begangen habe.

Zuvor wurde gemunkelt, dass 15 Menschen getötet wurden, darunter auch der Schütze. Allerdings sagte Rakusan am Freitag: „Wir kennen die Identität der 14 Toten. Es handelt sich um die 13 Opfer des verrückten Schützen und um ihn selbst.“

Das Motiv für das Blutvergießen bleibt unklar

Die zuständige Staatsanwältin Lenka Bradacova sagte, es seien strafrechtliche Ermittlungen zur Klärung der Umstände eingeleitet worden. Innenminister Vit Rakusan sagte, der Schütze habe seine Waffe rechtmäßig besessen. Es gab keine Vorstrafen.

Es besteht weiterhin Unsicherheit über das mögliche Motiv. Eine Hypothese der Ermittler ist, dass der 24-Jährige laut Polizeichef Martin Vondrasek auch für einen Doppelmord vor einer Woche verantwortlich sein könnte. Ein kleiner Vater und eine kleine Tochter wurden ohne ersichtlichen Grund in einem Wald am Stadtrand von Prag erschossen. Der Fall löste in Tschechien Panik aus. Der Polizeichef fügte hinzu, dass die bewaffneten Angreifer „eine große Menge Waffen und Munition“ hätten. Durch schnelles Eingreifen der Polizei konnte ein noch größeres Blutbad verhindert werden.

David K.s Vater tot aufgefunden

Die Polizei begann vor der Schießerei mit der Suche nach dem 24-jährigen Mann, nachdem sein Vater tot in der Stadt Horston westlich von Prag aufgefunden worden war, sagte Polizeichef Vondrasek. Vondrasek fuhr fort, der Schütze sei in die tschechische Hauptstadt gereist und habe gesagt, er wolle Selbstmord begehen. Beamte vermuteten zuvor, dass der Schütze seinen Vater getötet hatte.

Die tschechischen Behörden haben noch keine weiteren Informationen über die Täter preisgegeben. Nach Recherchen von Stern und dem RTL Verification Team handelt es sich beim Schützen um David K. Es gibt einen Telegram-Kanal, der angeblich vom mutmaßlichen Täter stammt und in dem er seine Taten bekannt gab. Da er jedoch auf Russisch schrieb, wurde seine Echtheit in Frage gestellt. Der Kanal wurde am 9. Dezember eröffnet und der letzte Eintrag war letzten Dienstag.

Student an der Karls-Universität in Prag

K. studiert an der Kars University und wird seinen Abschluss im Jahr 2022 einreichen und seinen Abschluss im Jahr 2023 erhalten. Einige der Toten sollen seine Klassenkameraden gewesen sein.

Quelle: www.stern.de