Bundesliga - Ende des nationalen Showdowns: Heidenheim gegen Freiburg

Mit dem Duell Baden-Württemberg verabschiedet sich die Bundesliga in die kurze Winterpause. Promoted Stories 1. Heidenheim FC will heute (20.30 Uhr/Sky) gegen Freiburg einen bemerkenswerten Lauf im Jahr 2023 krönen und seinen Vorsprung über die Abstiegszone ausbauen. Die Gastmannschaft aus dem Breisgau präsentierte sich zuletzt in guter Form und ist nach drei Ligasiegen in Folge wieder auf dem Weg in den Europapokal.

Auch hier handelt es sich um ein Duell zwischen zwei Spezialtrainern. Frank Schmidt ist seit über 16 Jahren Cheftrainer von Heidenheim. In der Winterpause der Saison 2011/2012 übernahm Christian Streich die Profimannschaft der Freiburger.

Quelle: www.stern.de