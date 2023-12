Eltern eines Zweijährigen können sich ihr Verschwinden nicht erklären

Nachdem das schwäbische Bingener Mädchen gestorben war, erklärte ihr Vater, dass die Schmerzen unerträglich seien. Die Unfallursache ist unklar. Das Kinderzimmer, in dem die Kleine verschwunden ist, befindet sich im ersten Stock.

Die Polizei geht davon aus, dass der Tod des Bingener Mädchens ein Unfall war, doch die Eltern des Zweijährigen sagen, sie könnten sich nicht vorstellen, was passiert sei. „Ihre Kinderzimmer liegen im ersten Stock“, erklärte der Vater gegenüber Bild. „Wir können nicht erklären, wie sie alleine die Treppe herunterkam.“

Also verließen sie das Haus in der Nähe des Flusses Louchet, wo das Mädchen wahrscheinlich ertrank – der Schmerz war zu groß. Stattdessen blieben sie bei Freunden. „Wir sind erschöpft, wir haben der Polizei stundenlang alles erzählt: Wir haben Melissa nicht vermisst gesehen, wir haben verzweifelt nach ihr gesucht, sie aber nicht finden können“, soll der Vater gesagt haben. „Der Schmerz ist unerträglich und wir vermissen unser Baby so sehr.“

Seit 40 Stunden vermisst

Die Polizei arbeitet daran, herauszufinden, wie das Kind verschwunden ist und wo es ins Wasser gefallen ist. Mehr als 40 Stunden nachdem sie spurlos verschwunden war, wurde die Zweijährige leblos im Wasser unter unsichtbaren Büschen gefunden.

Das Kleinkind habe am Sonntag zwischen 16 und 17 Uhr möglicherweise unbemerkt das Haus seiner Eltern verlassen, möglicherweise im Schlafanzug, teilte die Polizei am Montag mit. Es ist nur etwa 25 Meter von der Bank auf der anderen Straßenseite entfernt. Der ursprünglich ruhige Fluss war nun überfüllt und die Temperatur lag nachts sogar unter dem Gefrierpunkt. Bei der Such- und Rettungsaktion kamen Spürhunde, Taucher, Drohnen und Hubschrauber zum Einsatz. Die Familie des Mädchens wird von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Quelle: www.ntv.de