Ein selbstfahrender Kinderwagen im Wert von 3.300 Dollar ist auf der diesjährigen CES zu sehen. Sind die Eltern bereit?

Das kanadische Babyausstattungs-Startup Gluxkind stellte auf der diesjährigen CES, der Messe für Unterhaltungselektronik in Las Vegas, auf der einige der modernsten - und ausgefallensten - neuen Technologien vorgestellt wurden, seinen intelligenten Kinderwagen Ella vor.

Der intelligente Kinderwagen verfügt über viele der Technologien, die auch in autonomen Autos und Lieferrobotern zum Einsatz kommen, darunter ein Zweimotoren-System für bergaufwärts gerichtete Spaziergänge und eine automatische Bremsunterstützung bergab. Wie ein Tesla mit "Autopilot" verfügt der Kinderwagen von Gluxkind über Sensoren, die Objekte in der Umgebung erkennen - allerdings soll er als "zusätzliches Augenpaar und ein zusätzliches Paar Hände" dienen, wie es auf der Website des Unternehmens heißt - und nicht als Ersatz für eine Betreuungsperson.

Der Ella-Kinderwagen kann sich selbst fahren, um freihändig spazieren zu gehen - allerdings nur, wenn sich kein Kind darin befindet. Er verwendet Kameras, um die Umgebung zu überwachen und die Gehwege zu navigieren.

Für Eltern, die wahrscheinlich und verständlicherweise nervös sind, ihr Baby in einen Kinderwagen zu setzen, der seinen eigenen Willen hat, hat Gluxkind ein YouTube-Video mit einigen Anwendungsfällen bereitgestellt. Ein Elternteil, das mit dem Kinderwagen einen Hügel hinuntergeht, eilt, um das heruntergefallene Spielzeug seines Kindes zu retten, das wegrollt. Der Kinderwagen bremst von selbst.

In einer anderen Demo ist ein Kind des Sitzens im Kinderwagen müde und möchte getragen werden. Der Ella schlendert selbst, während die Eltern das Kind tragen.

Die selbstfahrende Technologie ist noch nicht vollständig erprobt und sicherlich noch nicht reif für die erste Zeit. Obwohl Unternehmen, die diese Technologie in Autos eingebaut haben, sagen, dass sie bei richtiger Anwendung und aufmerksamen Fahrern ein zusätzliches Sicherheitselement darstellt, ist es vielleicht nicht für jeden geeignet, Kinder in die Obhut von KI zu geben.

Das 2020 gegründete Unternehmen Gluxkind hat den Ella mit zusätzlichen kinderwagenspezifischen Funktionen ausgestattet, darunter "Automatic Rock-My-Baby" und eine eingebaute Maschine mit weißem Rauschen, um schlafende Kleinkinder zu beruhigen. Das gesamte System ist mit einem Autositz, einer Babywanne und einem Kleinkindsitz ausgestattet.

"Die Entwicklung wurde durch unsere eigenen Erfahrungen als frischgebackene Eltern vorangetrieben", schrieb Anne Hunger, CPO und Mitbegründerin von Gluxkind, in einer Pressemitteilung vom November. "Wir haben viel harte Arbeit in dieses Produkt gesteckt und freuen uns darauf, es 2023 in die Hände von mehr Kunden zu geben."

Für 3.300 US-Dollar können sich Eltern in die Vorbestellungsliste für den 30-Pfund-Kinderwagen Ella eintragen, der zu den Consumer-Tech-Produkten gehört, die auf der CES 2023 mit einem Innovationspreis ausgezeichnet werden. Die Auslieferung des Kinderwagens wird laut der Unternehmenswebsite voraussichtlich im April 2023 beginnen.

Quelle: edition.cnn.com