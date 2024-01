Dieser Golfer hat jahrzehntelang versucht, sich für die Open zu qualifizieren. Jetzt spielt er das bisher größte Turnier

Der Claret Jug wird im schottischen St. Andrews erst am Sonntag in die Höhe gehoben, aber der englische Golfer Matt Ford hat sich bereits den Sieg seines Lebens gesichert: die Qualifikation für die Open Championship.

Der 44-Jährige hat in mehr als 280 Turnieren Zehntausende von Schlägen gemacht, aber wenn er am Donnerstag vom ersten Abschlag des Old Course abschlägt, ist das sein erster Schlag bei einem großen Turnier in einer Profikarriere, die fast zwei Jahrzehnte umfasst.

Ford ist seit 2003 Profi, aber seine Bemühungen, die Open zu erreichen, begannen als Amateur. In der Qualifikation unterlag er im Playoff gegen den späteren Masters-Sieger Trevor Immelman, und seitdem hat er es mehrmals in die Finalqualifikation geschafft.

"Ich habe neulich versucht auszurechnen, wie oft ich es schon versucht habe", sagte Ford gegenüber CNN und kam auf eine Zahl von 24 erfolglosen Versuchen bis jetzt.

Als Sohn eines Profifußballers wuchs Ford in der englischen Stadt Swindon mit dem Wunsch auf, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Erst im Alter von 10 Jahren nahm er zum ersten Mal einen Schläger in die Hand, und erst als er mit 18 Jahren die Schule beendet hatte, widmete er sich ganz dem Golfsport.

"Ich habe Fußball geliebt, aber es war auch so frustrierend, während man beim Golf nur auf sich selbst gestellt ist", so Ford.

"Obwohl das Golfspiel alles andere als kontrollierbar ist, kann man in einer Einzelsportart doch viel mehr kontrollieren."

Als er mit 25 Jahren Profi wurde, legte Ford einen starken Start hin und nahm 2005 an der BMW PGA Championship (ehemals British PGA Championship) in Wentworth teil.

Die Teilnahme an einer Veranstaltung der European Tour gab dem Engländer einen enormen Selbstvertrauensschub, doch 2013 war er kurz davor, dem Sport den Rücken zu kehren. Trotz einiger weiterer Auftritte auf der European Tour (jetzt DP World Tour) verbrachte Ford den Großteil seiner Karriere auf der Challenge Tour, der Zubringerserie der European Tour.

Herausforderungen auf der Challenge Tour

Fünf zweite Plätze waren die Höhepunkte seiner Karriere, aber die ständigen langen Reisen um die Welt zu Plätzen, die weit weniger luxuriös sind als die der European und der PGA Tour, haben ihren Tribut gefordert - mental und vor allem finanziell.

Nur die zehn besten Spieler des 156-köpfigen Teilnehmerfeldes der Challenge Tour verdienen "realistischerweise" genug Preisgeld, um die Kosten für die Teilnahme an der Veranstaltung zu subventionieren, wobei Ford schätzt, dass mehr als die Hälfte der übrigen Spieler mehr als 1.000 Dollar pro Woche verlieren.

Nach Fords eigener Einschätzung hat er öfter Geld verloren als gewonnen, und da er seine Frau Suzie und zwei kleine Kinder zu versorgen hat, war der Druck, im wahrsten Sinne des Wortes "zu spielen, um zu leben", eine Herausforderung.

"Wie oft ich darüber nachgedacht habe, das Spiel aufzugeben und mir, wie viele Leute sagen, einen richtigen Job zu suchen, das war schon hart", sagte er.

"Es ist emotional, weil meine Familie mich so unterstützt hat. Ich habe nicht unbedingt so viel Geld verdient, wie ich es mir wünschen würde, um es mir bequem zu machen."

Ein großer Durchbruch folgte Ende 2014, als Ford seine Karte bei der European Tour Qualifying School erhielt, was ihm die Tür zu fast 60 European Tour-Events in den folgenden zwei Jahren öffnete.

Vor der Saison 2017 verlor er seine Karte, aber er arbeitete weiter, bis er im Juli beim letzten Open-Qualifikationsturnier im Prince's Golf Club in Kent, England, antrat.

Nach einem fulminanten Start in die zweite Runde lag Ford vor den letzten 10 Löchern der Qualifikation mit 5 Schlägen in Führung, bevor er auf den nächsten vier Löchern vier Schläge einbüßte und damit ein vertrautes Kapitel in seiner Open-Qualifikationsgeschichte aufschlug.

"Man beginnt sich zu fragen: 'Habe ich es vermasselt? Was habe ich getan? Du Idiot'", erinnerte er sich.

Doch als Suzie und die beiden Kinder nach der Schule zu den letzten sechs Löchern kamen, sahen sie, wie Ford zu einem spektakulären Finish aufstieg. Mit einem Eagle machte er die vier verlorenen Schläge wieder wett und gewann das Turnier mit 5 unter Par, zwei Schläge vor dem Zweitplatzierten.

Das Größte aller Zeiten

Ford erfüllte sich nicht nur seinen eigenen Kindheitstraum, bei den Open zu spielen - und das bei der 150. Auflage auf dem legendären Old Course -, sondern freute sich auch, diese Erfahrung mit seiner Familie zu teilen.

"Tut mir leid, liebe Lehrer, aber seine Kinder haben sich selbst ein Ergebnis gesichert, indem sie sich ein paar Tage frei genommen haben, um ihrem Vater in Schottland zuzusehen. Und weil er unbedingt Tiger Woods treffen möchte, hat Ford sein Versprechen bereits eingelöst und am Mittwoch ein Bild seiner Tochter mit dem dreimaligen Open-Champion getwittert.

"Sie sind genauso glücklich und aufgeregt wie ich", sagte er. "Bei den Turnieren, bei denen sie mit mir spazieren gegangen sind, konnten sie jeden Schlag sehen, und es waren nicht allzu viele Leute da.

"In St. Andrews wird es mit so vielen Leuten einfach nur verrückt... es wird ein so großes Ereignis, dass die Leute sagen, es wird eines der größten überhaupt."

Die Erfahrung, der potenzielle Gehaltsscheck und die Möglichkeiten, die sich daraus für künftige DP World Tour-Events ergeben könnten - Ford nennt viele Gründe, sich auf die Woche zu freuen. Doch wenn es sein ganzes Leben lang nur darum ging, es bis zum ersten Tee zu schaffen, was ist dann das Endziel, wenn er jetzt dabei ist?

"Denke ich daran, das Turnier zu gewinnen? Nein, nicht wirklich", sagte Ford. "Aber es gibt keinen Grund, warum ich nicht eine großartige Woche haben kann, und wer weiß, was alles passieren kann. Das ist Golf, und wenn ich einen Lauf habe, dann weiß man das einfach nicht.

"Ich setze mir keine besonderen Ziele, außer ein Lächeln im Gesicht zu behalten und die Woche zu genießen. Wenn ich das tue, werde ich hoffentlich ein paar gute Scores erzielen."

Wie auch immer das Ergebnis ausfallen wird, es wird sicher nicht an mangelndem Einsatz liegen.

Ford wird am Donnerstag um 11:15 Uhr BST (6:15 Uhr ET) zu seiner ersten Runde abschlagen.

