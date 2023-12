Die Puppe „Kacker“ ist ein Bestseller unter Touristen

Sie sind nicht zu übersehen: In Katalonien sitzen nackte Figuren neben Maria und Josef in einer Krippe. Diese Tradition im spanischen Raum hat ihren Ursprung im 18. Jahrhundert. Heute sind „Kackers“ bei Touristen besonders beliebt.

Wer heutzutage über Kataloniens Weihnachtsmärkte spaziert, wird viele nackte Hintern sehen. In der nordöstlichen Region Spaniens sind in Krippen nicht nur Maria und Josef, Kühe und Esel zu sehen, sondern auch Bilder von Bauern oder Hirten, die mit nacktem Rücken hocken und schwere Arbeit verrichten.

Diese Figur heißt „Caganer“, was sich nicht besser als „Kacker“ ins Deutsche übersetzen lässt. Der Ursprung dieser Statue, die angeblich bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht, wurde diskret in den Kontext einer Krippenszene gestellt und soll Wohlstand für das kommende Jahr bringen. Vor allem in der Regionalhauptstadt Barcelona ist die Puppe zu einem Bestseller bei Touristen geworden. Sergi Alos, Miteigentümer von Caganer.com, einem der größten Caganer-Produzenten aller Zeiten, sagte, Urlauber könnten auf diese Weise einen „typisch katalanischen Geschmack“ bekommen. Das ist wirklich großartig.

Alos geht davon aus, dass sein 1992 von seiner Mutter gegründetes Unternehmen in diesem Jahr 140.000 Kagner-Puppen verkaufen wird. Der klassische Cagena trägt ein weißes Hemd, dunkle Hosen und eine „Barretina“ (ein typisch katalanischer roter Hut). Mittlerweile gibt es viele weitere Versionen dieser Figur, etwa den chinesischen Präsidenten Xi Jinping, den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, die Pop-Ikone Michael Jackson oder den Fußballstar Kylian Mbappe. Das Familienunternehmen von Alos bietet rund 650 verschiedene Produkte zu Preisen zwischen 5 und 21 Euro an.

