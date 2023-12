Die Polizei ermittelt gegen die Mutter eines zweijährigen Kindes

Die Polizei ermittelt gegen die Mutter eines Zweijährigen, nachdem ihre Leiche gefunden wurde. Sie soll an einer Verletzung der Aufsichtspflichten beteiligt gewesen sein. Eine Beteiligung Dritter am Todesfall schließt die Polizei derzeit aus.

Die Ermittlungen zum Tod eines zweijährigen Mädchens im schwäbischen Bingen haben die Mutter des Kindes ins Visier genommen. Staatsanwalt Ronny Stengel sagte, gegen die 24-jährige Frau werde wegen Totschlags ermittelt. Sie soll gegen ihre Aufsichtspflichten verstoßen haben.

Die Staatsanwälte betonten, dass die Ermittlungen in dem Fall noch nicht abgeschlossen seien. Gegen den Vater besteht derzeit kein Verdacht. Daher gehen die Ermittler davon aus, dass der Vater zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend war.

Die Eltern sagten unterdessen, sie könnten sich nicht vorstellen, wie es zu dem Unfall kam. „Ihre Kinderzimmer liegen im ersten Stock“, erklärte der Vater gegenüber Bild. „Wir konnten uns nicht erklären, wie sie alleine die Treppe hinunterkam.“ Die Familie verließ ihr Zuhause – der Schmerz war zu groß. Stattdessen blieben sie bei Freunden. „Wir sind erschöpft, wir haben der Polizei stundenlang alles erzählt: Wir haben Melissa nicht vermisst gesehen, wir haben verzweifelt nach ihr gesucht, sie aber nicht finden können“, sagte der Vater. „Der Schmerz ist unerträglich und wir vermissen unser Baby so sehr.“

Das zweijährige Mädchen habe möglicherweise am Sonntag zwischen 16 und 17 Uhr das Haus ihrer Eltern verlassen, teilte die Polizei am Montag mit. Das Mädchen trug komplette Alltagskleidung und Turnschuhe, nicht nur einen Pyjama, wie Familienmitglieder ursprünglich sagten, teilten die Ermittler am Donnerstag mit. Das zweijährige Kind starb, nachdem Taucher es am Dienstag aus Lauchert gerettet hatten. Das Einfamilienhaus liegt ganz in der Nähe des Flusses.

Die Ergebnisse der Autopsie zeigten, dass das Mädchen ertrunken war. Die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeipräsidium Ravensburg erklärten, es gebe bisher keine Hinweise darauf, dass Gewalt oder eine Beteiligung Dritter am Tod des Kindes beteiligt gewesen seien. „Ob und inwieweit Aufsichtspflichtverstöße ursächlich für den Tod des Mädchens waren, ist … Gegenstand einer laufenden Untersuchung“, heißt es in der Erklärung.

