Die Open: Tiger Woods fühlt sich "viel stärker", akzeptiert aber seinen begrenzten Zeitplan für die Zukunft

Der 15-fache Major-Sieger hat sich nach seinen schweren Beinverletzungen, die er sich im Februar 2021 bei einem Autounfall zugezogen hatte, schnell und unter Schmerzen wieder an den Golfsport gewöhnt und feierte im April beim Masters ein bemerkenswertes Comeback, nachdem er fast 17 Monate lang nicht gespielt hatte.

Woods schaffte den Cut, hatte aber - mit einer Stange und Stiften in seinem rechten Bein - sichtlich Mühe mit dem hügeligen Gelände von Augusta. Bei der PGA Championship in Tulsa im darauffolgenden Monat schaffte er erneut den Cut, zog sich aber nach der dritten Runde vom Major zurück, nachdem er zugab, dass er starke Schmerzen in seinem Bein hatte. Im Juni gab er bekannt, dass er nicht an den US Open teilnehmen würde, um seinem Körper "mehr Zeit" zu geben.

Doch trotz dieser Schwierigkeiten hatte Woods ein klares Ziel vor Augen, als er merkte, dass er wieder auf einem "hohen Niveau" spielen konnte - die 150. Open im "Home of Golf" zu spielen.

"Mein Ziel war es, hierher zurückzukehren", sagte der 46-Jährige am Dienstag vor Reportern in St. Andrews.

"Es ist unglaublich, die Geschichte dahinter, die Champions, die hier gewonnen haben ... es fühlt sich an wie die größte Open Championship, die wir je hatten.

"Dieses ganze Jahr war etwas, worauf ich sehr stolz bin ... in der Lage zu sein, an diesen Turnieren teilzunehmen, als es so aussah, als würde ich diese Gelegenheit nie wieder bekommen", fügte er hinzu.

Viel stärker

Der Old Course in St. Andrews, der als sein Lieblingsplatz gilt, hat einen besonderen Platz in Woods' Herzen, denn hier hat er zwei seiner drei Open-Siege in den Jahren 2000 und 2005 errungen. Mit dem ersten dieser Siege wurde der Amerikaner einer von nur fünf Golfern - und der jüngste -, der den Karriere-Grand-Slam schaffte.

Der Platz ist flacher als Augusta und bietet Woods ein angenehmeres Umfeld, was durch die Konditionsarbeit in den letzten Monaten unterstützt wurde, die ihm geholfen hat, sich "viel stärker" zu fühlen.

"Ich hatte die Möglichkeit, im Kraftraum zu arbeiten und stärker zu werden und die Ausdauer in meinem Bein zu verbessern", sagte er.

"Als ich in Augusta spielte, war mein Bein nicht in der Lage, 72 Löcher zu spielen. Es hatte einfach kein Benzin mehr, aber jetzt ist es anders."

Genau diese Formulierung - "viel stärker " - hatte er vor Augusta verwendet, und mit Verweis auf das felsige Gelände in St. Andrews sprach Woods offen über die körperlichen Herausforderungen, denen er noch immer gegenübersteht.

Nachdem er am Sonntag 18 und an den beiden folgenden Tagen jeweils neun Löcher gespielt hat, will er am Mittwoch eine Pause einlegen, bevor das Turnier am Donnerstag beginnt.

"Mein Körper kann sicherlich noch besser werden, aber realistisch gesehen, nicht sehr viel", sagte er.

"Es sind die Unebenheiten, die mir immer noch zu schaffen machen, ich habe eine Menge Hardware in meinem Bein, also ist es, was es ist. Es wird schwierig werden."

Ein Abschied von St. Andrews?

Es sind die Art von Schwierigkeiten, die Woods dazu gezwungen haben, sein Programm drastisch zu reduzieren, und zwar so weit, dass er zugab, dass er nie wieder ein volles Programm spielen wird. Seine beiden Auftritte beim Masters und bei der PGA Championship zu Beginn dieses Jahres waren seine einzigen beiden Veranstaltungen auf der PGA Tour in dieser Saison, auf die er sich ausschließlich zu Hause vorbereitete.

Da die Open an verschiedenen Orten ausgetragen werden, bleibt abzuwarten, ob die 150. Ausgabe Woods' sechste und letzte Teilnahme an einem Major in St. Andrews sein wird.

Für den dreimaligen Sieger wäre es eine große Ehre, sein letztes Open auf dem Old Course zu spielen, wo er sein Debüt bei diesem Turnier gab.

"Wenn es so lange dauert [sechs oder sieben Jahre], weiß ich nicht, ob ich bis dahin körperlich in der Lage sein werde, auf diesem Niveau zu spielen", sagte Woods.

"Das ist auch einer der Gründe, warum ich bei dieser Meisterschaft mitspielen wollte. Ich weiß nicht, wie meine Karriere weitergehen wird.

"Ich werde nie wieder ein komplettes Programm spielen, mein Körper lässt das einfach nicht mehr zu. Ich weiß nicht, wie viele Open Championships ich hier in St. Andrews noch spielen werde, aber ich wollte dieses.

"Für mich hat es hier '95 angefangen, und wenn es hier '22 endet, dann ist es so. Wenn nicht, dann nicht. Wenn ich die Chance bekomme, noch einmal zu spielen, wäre das großartig, aber es gibt keine Garantie."

McIlroy 'sieht' einen Woods-Sieg

Auf die Frage nach Woods' körperlicher Verfassung am Dienstag teilte Rory McIlroy die Selbsteinschätzung des Amerikaners, dass er sich trotz seiner Schwierigkeiten in besserer Verfassung fühle.

"Er bewegte sich so gut wie schon lange nicht mehr", sagte der Nordirländer den Reportern.

"Das Schlagen des Golfballs und das Schwingen des Schlägers sind nicht das Problem, es ist der Teil des Gehens, der schwierig ist.

"Aber er schien sich gut zu bewegen. Alles sah gestern ziemlich gut aus, das ist ermutigend."

McIlroy strebt seinen zweiten Open-Sieg an, nachdem er 2014 in Royal Liverpool triumphiert hatte, und glaubt, dass Woods in der Lage ist, das Turnier zu gewinnen, was ein beeindruckender vierter Platz wäre, sollten die starken Winde bis zum Wochenende anhalten.

"Ich denke, so wie der Golfplatz und die Bedingungen sind, könnte ich mir das durchaus vorstellen", sagte McIlroy über einen Sieg von Woods.

"Es wird diese Woche ein Schachspiel werden, und niemand war in den letzten 20 Jahren besser darin, diese Art von Schachspiel auf einem Golfplatz zu spielen, als Tiger.

