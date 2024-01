Die Open: Cameron Smith gewinnt erstes Major nach unglaublichem Finish

Bei seinem Turnierdebüt gelangen dem 28-Jährigen fünf Birdies in Folge, als er auf den hinteren Neun des Old Course eine Acht-Under-64-Runde spielte und mit 20-Under-Par einen Schlag vor Spielpartner Cameron Young lag.

Rory McIlroy, der den Tag mit vier Schlägen Vorsprung auf Smith begonnen hatte, beendete das Turnier mit zwei Schlägen Rückstand auf dem dritten Platz, nachdem er eine bogeyfreie 70er Runde gespielt hatte.

Für den Nordiren, der seine achtjährige Durststrecke bei den Majors beenden wollte, war das ein herber Schlagabtausch, bei dem ihm nach einem Tag mit vielen verpassten Puttchancen der zweite Sieg im Claret Jug entglitt.

McIlroy, der sich nach einem spannenden Duell am Samstag die Führung mit Viktor Hovland teilte, schien auf dem besten Weg zu seinem fünften Major-Sieg zu sein, als er am fünften Loch die Führung von dem Norweger übernahm, der eine 74er Runde spielte und damit Vierter wurde. Der Engländer Tommy Fleetwood schloss nach einer beeindruckenden 67er Runde mit dem 24-Jährigen auf 14 unter auf.

Doch während der 33-Jährige in der Folge nur noch ein weiteres Birdie spielte, gelang dem Führenden Smith, der seine Schlagzahl bereits am fünften Loch verdoppelt hatte, auf den hinteren Neun eine Serie von fünf Birdies, bevor er am 18. ein weiteres hinzufügte.

Da Young nur wenige Augenblicke zuvor ein dramatisches letztes Eagle gelang, konnte der Australier mit seinem achten und letzten Birdie der Runde ein Playoff vermeiden, und sein Sieg war gesichert, nachdem McIlroy den für ein Unentschieden erforderlichen Eagle-Chip nicht geschafft hatte.

Comeback-Kind

Bei der Pokalübergabe am 18. Abschlag war Smith von seinen Emotionen überwältigt und konnte kaum ein Wort herausbringen, als er seine Pressekonferenz eröffnete.

"Eine Open Championship zu gewinnen, ist wahrscheinlich der Höhepunkt in der Karriere eines Golfers", sagte Smith den Reportern.

"Es in St. Andrews zu tun, ist einfach unglaublich. Dieser Ort ist so cool. Ich liebe den Golfplatz. Ich liebe die Stadt."

Mit seinem Triumph ist Smith der erste Australier, der den Claret Jug seit fast 30 Jahren in die Höhe stemmen konnte, nachdem Greg Norman 1993 in Royal St. George's gewonnen hatte. Mit seinem Vier-Schläge-Vorsprung hat er den größten Comeback-Sieg in St. Andrews erreicht, der zuletzt 1995 von John Daly erzielt wurde.

Die größten Implosionen bei den Open

Dies besiegelte eine bemerkenswerte Aufholjagd am letzten Tag für Smith, dessen enttäuschende 73er-Runde am Samstag eine 67er-Eröffnungsrunde und eine beeindruckende 64er-Runde zunichte gemacht hatte, mit der er als Führender ins Wochenende gegangen war.

Doch Smith bedauerte nicht, dass er sich zusätzliche Arbeit aufhalsen musste, sondern bezeichnete es als "gute Sache", dass er vor dem entscheidenden Tag im Rückstand lag.

"Es ist sehr einfach, da draußen in die Defensive zu gehen und den Ball auf 60, 70 Fuß zu schlagen, und man kann den ganzen Tag Pars machen, aber man wird keine Birdies machen", sagte er.

"Ich denke, es war gut, dass ich definitiv im Rückstand war. Ich denke, meine Einstellung wäre ein wenig anders gewesen, vor allem auf den letzten Neun, wenn ich vorne gelegen hätte."

Es geht nicht um Leben oder Tod

Mit dem dritten Platz wiederholte McIlroy sein Ergebnis von 2013 in St. Andrews. Bei seiner 13. Teilnahme an der Open Championship hatte der Nordirländer keinen Hehl daraus gemacht, dass er davon träumte, in der "Heimat des Golfsports" zu gewinnen, um seinen 2014 in Royal Liverpool gewonnenen Claret Jug zu ergänzen.

Er kam auf einer Welle lokaler Unterstützung und in guter Form zum Old Course, nachdem er beim Masters den zweiten Platz belegt hatte und bei den anderen beiden Majors in dieser Saison unter den ersten acht war.

Diese Form zeigte sich in McIlroys hervorragendem Abschlag und Annäherungsspiel während des gesamten Tages, aber der 21-fache PGA-Tour-Sieger scheiterte letztendlich an seinem kurzen Spiel, da er während der gesamten Finalrunde keinen einzigen Putt vom Grün spielte.

"Ich bereue ein paar verpasste Putts, die mir entgangen sind, aber insgesamt war es eine gute Woche", sagte McIlroy den Reportern.

"Ich spiele mit das beste Golf, das ich seit langem gespielt habe, also muss man nur weiter an die Tür klopfen, und irgendwann wird sich eine öffnen.

"Am Ende des Tages geht es nicht um Leben oder Tod. Ich werde andere Chancen haben, die Open Championship zu gewinnen und andere Chancen, Majors zu gewinnen. Ich habe das Gefühl, dass ich mir diese Chance entgehen ließ, aber es wird andere Gelegenheiten geben.

McIlroy, der sich mit Hovland während ihres pulsierenden Kampfes am Samstag unterhalten hatte, war während der gesamten entscheidenden Runde ein Bild der Konzentration inmitten der oft ohrenbetäubenden Anfeuerungsrufe der Zuschauer für den lokalen Fan-Favoriten.

"Ich habe die Unterstützung sehr zu schätzen gewusst, und es war unglaublich, über alle 72 Löcher hinweg angefeuert zu werden, aber ich habe mich dadurch nicht weiter unter Druck setzen lassen", sagte er.

"Ich versuche, es am Ende des Tages für mich zu tun. Ja, es ist toll, die Unterstützung zu bekommen, aber der glücklichste Mensch auf der Welt wäre ich gewesen, wenn ich den Claret Jug gewonnen hätte."

In der Zwischenzeit blickte Hovland auf ein "antiklimatisches" Ende einer äußerst beeindruckenden Leistung bei seinem erst zweiten Open-Einsatz zurück. Nach einer makellosen Scorekarte am Samstag hatte der 24-Jährige in der Finalrunde dreimal ein Bogey und nur einmal ein Birdie gespielt.

Obwohl der Norweger erst seit 2019 Profi ist, sah es so aus, als würde er die ganze Woche über an der Spitze des Leaderboards mitspielen. Obwohl er nicht das Tempo halten konnte, das nötig gewesen wäre, um seinen Traum vom ersten Major zu erfüllen, war der vierte Platz sein bisher bestes Ergebnis bei einem Major, nachdem er im letzten Jahr und bei den US Open 2019 jeweils den 12. Platz belegt hatte.

"Ich hatte erwartet, dass ich noch ein bisschen länger durchhalten würde", sagte Hovland gegenüber Reportern.

"Ich bin nur ein wenig enttäuscht, dass es heute nicht geklappt hat, aber es war eine tolle Erfahrung heute und natürlich auch gestern. Die ganze Woche war eine gute Lernerfahrung, und ich habe das Gefühl, dass ich mich dadurch noch verbessern werde."

Quelle: edition.cnn.com