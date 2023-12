Die Hoffnungen der Ukraine auf einen Sieg schwinden angesichts der schwindenden westlichen Unterstützung und Putins unerbittlicher Kriegsmaschinerie

Ein Jahr später sehen die Aussichten viel düsterer aus. Eine seit langem erwartete ukrainische Offensive im Süden hat kaum Fortschritte gemacht. Russland scheint die internationalen Sanktionen vorerst überstanden zu haben und hat seine Wirtschaft in eine Kriegsmaschine verwandelt.

Die russische Kriegsführung, die hohe Verluste an Männern und Material in Kauf nimmt, aber noch mehr in den Kampf wirft, hat den taktischen und technologischen Vorsprung des ukrainischen Militärs geschwächt, wie sein oberster General in einem offenen Essay letzten Monat zugab.

Die Stimmung in Moskau scheint fest entschlossen zu sein: Die Ziele der "besonderen Militäroperation" werden erreicht werden, und die Kämpfe werden so lange andauern, bis sie erreicht sind.

Je mehr sich die lange Frontlinie verfestigt, desto mehr spürt der Kreml die Skepsis der westlichen Unterstützer Kiews, dass die Ukraine die 17 % ihres Territoriums, die immer noch von russischen Truppen besetzt sind, zurückgewinnen kann.

Der russische Präsident Wladimir Putin genießt die viel parteiischere Atmosphäre in Washington, wo viele in der republikanischen Partei den Zweck der von der Regierung Biden beantragten weiteren Hilfe für die Ukraine im Wert von 61 Milliarden Dollar in Frage stellen, weil sie der Meinung sind, dass damit auf dem Schlachtfeld wenig erreicht wird.

Auf seiner ersten Pressekonferenz zum Jahresende seit Beginn des Konflikts spottete Putin: "Die Ukraine produziert heute fast nichts mehr, alles kommt aus dem Westen, aber das kostenlose Zeug wird eines Tages ausgehen, und es sieht so aus, als wäre es schon so weit."

Gleichzeitig blockierte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban ein 55 Milliarden Dollar schweres EU-Finanzhilfepaket für die Ukraine, was einen deutschen Politiker zu der Bemerkung veranlasste, dies sei so, als säße Putin selbst am Tisch.

Das gefährdet die staatlichen Ausgaben für alles, von Gehältern bis zu Krankenhäusern.

Zelensky, der nach eigenem Bekunden müde ist, hat einen immer schwierigeren Job als oberster Vertreter der Ukraine, da die Ereignisse im Nahen Osten die Aufmerksamkeit von der Ukraine als der internationalen Krise Nummer eins ablenken.

Am ersten Jahrestag der Invasion sagte er voraus, dass "2023 das Jahr unseres Sieges sein wird!" Es ist unwahrscheinlich, dass er für das kommende Jahr dieselbe optimistische Prognose abgeben wird.

Russland ist nicht ohne Schwachstellen, aber diese sind eher langfristigerNatur. Der Konflikt hat die demografische Krise des Landes durch Auswanderung und Verluste auf dem Schlachtfeld noch verschärft. Fast 750.000 Menschen verließen Russland im Jahr 2022; Analysten gehen davon aus, dass in diesem Jahr eine noch größere Zahl mit den Füßen abstimmen wird.

Der Arbeitskräftemangel führt zu steigenden Löhnen und damit zur Inflation. Die Umgehung der Sanktionen und die Aufrechterhaltung der Industrieproduktion haben ihren Preis: Ein Großteil dieser Produktion wird nun dafür verwendet, die enormen Verluste auf dem Schlachtfeld zu ersetzen, und das Haushaltsdefizit explodiert entsprechend.

Die langfristigen Prognosen für die russische Wirtschaft sind düster - und das könnte Putins wichtigstes Vermächtnis sein.

Aber wie der Wirtschaftswissenschaftler John Maynard Keynes einmal sagte: "Auf lange Sicht sind wir alle tot". Kurzfristig scheint Putin unangreifbar zu sein. Die Wiederwahl im März ist eine Formalität (der Kreml hat dies bereits eingeräumt). Im Gegensatz dazu könnte in den USA ein fieberhaftes Jahr des Wahlkampfs damit enden, dass sich Donald Trump auf seine zweite Amtszeit vorbereitet. Das ist der Albtraum von Kiew und der Traum von Moskau.

Die zutiefst parteiische Stimmung im Kongress hat den Antrag der Regierung Biden auf weitere Hilfe für Kiew zunichte gemacht. Die derzeit zugewiesenen Mittel für militärische Ausrüstung sind fast aufgebraucht. Ein demokratischer Senator, Chris Murphy, sagte unumwunden: "Wir sind dabei, die Ukraine im Stich zu lassen."

Das Mantra in den westlichen Hauptstädten in Bezug auf die Unterstützung der Ukraine lautete "so lange wie nötig". Doch als er diesen Monat neben Zelensky stand, sagte Präsident Biden, die USA würden die Ukraine unterstützen, "solange wir können".

Mühsame Arbeit auf dem Schlachtfeld

Während sich die globalen Kennzahlen für die Ukraine verschlechtern, gibt es an den Fronten wenig Grund zur Freude.

Die mit Spannung erwartete ukrainische Gegenoffensive, die im Juni eingeleitet wurde, sollte die Überlegenheit der NATO-Strategie der kombinierten Kriegsführung demonstrieren, die den neu ausgebildeten ukrainischen Brigaden, die auf schlammigen Feldern in Deutschland trainiert wurden, beigebracht wurde. Doch diese Strategie war der ukrainischen Militärkultur fremd und wurde nicht durch eine Überlegenheit in der Luft ergänzt.

Was eigentlich ein Vorstoß nach Süden zum Schwarzen Meer hätte sein sollen, wurde zu einem Sumpf mit dichten Minenfeldern, in dem westliche Panzer von russischen Drohnen und Flugzeugen aus der Luft abgeschossen wurden.

Die ukrainischen Einheiten eroberten in sechs Monaten höchstens 200 Quadratkilometer Land. Das Ziel, die Küstenlinie und die Krim zu erreichen und die russischen Streitkräfte im Süden zu spalten, blieb ein ferner Traum.

Da die Frontlinien eingefroren sind, haben sich die Kiewer Geheimdienste spektakuläreren Angriffen zugewandt: Diese Woche wurde ein russisches Landungsschiff auf der Krim versenkt und sogar Eisenbahnlinien bis in den Fernen Osten Russlands sabotiert. Der Erfolg im Schwarzen Meer hat eine relativ sichere Durchfahrt für Handelsschiffe ermöglicht, obwohl Moskau im letzten Sommer ein von den Vereinten Nationen ausgehandeltes Abkommen aufgekündigt hat.

Trotz ihrer Kühnheit werden solche Operationen das grundlegende Gleichgewicht des Konflikts jedoch nicht verändern.

Zaluzhnyi drückte es unverblümt aus: "Der Einsatz von Überwachungs- und Kampfdrohnen beraubt beide Seiten des Überraschungsmoments auf dem Schlachtfeld.

"Die einfache Tatsache ist, dass wir alles sehen, was der Feind tut, und sie sehen alles, was wir tun.

Aber die riesigen Reserven an Personal und Ausrüstung (Verteidigungsminister Sergej Schoigu prahlte, er könne bei Bedarf 25 Millionen Mann aufbieten) bedeuten, dass die Russen das kleinere ukrainische Militär weiterhin niederknüppeln können, indem sie zu enormen Kosten schrittweise Fortschritte erzielen.

So war es im letzten Winter um Bakhmut; vielleicht wird das Gleiche in den nächsten Wochen für die zerstörte Donezker Stadt Avdiivka gelten.

Das Reservoir an militärischen Rekruten in der Ukraine ist erheblich geschrumpft; die Verluste auf dem Schlachtfeld haben dem Militär Zehntausende von erfahrenen Soldaten und Offizieren des mittleren Ranges genommen. "Früher oder später werden wir feststellen, dass wir einfach nicht genug Leute zum Kämpfen haben", sagte Zaluzhnyi im November dem Economist.

Die Ankunft der F-16-Kampfjets im Frühjahr wird der ukrainischen Luftwaffe zweifellos helfen, russische Kampfflugzeuge herauszufordern und ihre eigenen Bodentruppen zu unterstützen, aber sie sind kein Allheilmittel. Die Grundausbildung ist eine Sache, das Fliegen in die Zähne der russischen Luftabwehr eine andere.

Das Gleiche würde auch gelten, wenn die USA sich bereit erklären würden, taktische Flugkörpersysteme der Armee (ATACMS) mit größerer Reichweite an die Ukraine zu liefern. (Vom Vereinigten Königreich gelieferte Storm Shadow-Raketen haben dazu beigetragen, das russische Hinterland anzugreifen.)

In jedem Fall hat der Stillstand bei der Finanzierung die Lieferung von US-Waffen blockiert, und Europa hat nicht die Kapazität, die Lücke zu schließen.

Einige führende Analysten kommen zu dem Schluss, dass es an der Zeit ist, eine klare Neubewertung vorzunehmen.

"Die Ukraine und der Westen befinden sich auf einem unhaltbaren Weg, der durch ein krasses Missverhältnis zwischen den Zielen und den verfügbaren Mitteln gekennzeichnet ist", schreiben Richard Haass und Charles Kupchan in Foreign Affairs.

Das Ziel der Ukraine, ihr gesamtes Territorium zurückzuerobern, sei "unerreichbar", sagen sie unverblümt: "Wo wir jetzt stehen, sieht es bestenfalls nach einer kostspieligen Sackgasse aus."

Sie empfehlen, dass die Ukraine im Jahr 2024 in eine defensive Haltung übergeht, um die Verluste einzudämmen, was "die Unterstützung des Westens stärken würde, indem es zeigt, dass Kiew eine praktikable Strategie hat, die auf erreichbare Ziele ausgerichtet ist.

Für das russische Militär, das sich im Großen und Ganzen als ungeeignet für offensive Operationen erwiesen hat, würde es dadurch noch schwieriger, Boden zu gewinnen.

In den Augen anderer würde ein solcher Schritt Aggression belohnen und Russland die Möglichkeit geben, eine Pause einzulegen und sich neu zu formieren - mit möglicherweise gefährlichen Folgen für andere Länder in Russlands Nachbarschaft. Sie würde auch eine falsche Botschaft über das Engagement der USA gegenüber anderen Verbündeten wie Taiwan aussenden. Und in Kiew ist es ein politischer Fehlstart.

Präsident Biden sagte während Zelenskys Besuch: "Putin setzt darauf, dass die Vereinigten Staaten ihre Verpflichtungen gegenüber der Ukraine nicht erfüllen. Wir müssen, wir müssen, wir müssen ihm das Gegenteil beweisen".

Das hatte den Beigeschmack von Verzweiflung. Haass und Kupchan sagen: "Die Ukraine täte gut daran, die ihr zufließenden Ressourcen für ihre langfristige Sicherheit und ihren Wohlstand einzusetzen, anstatt sie für wenig Geld auf dem Schlachtfeld zu vergeuden."

Es gibt sicherlich Anzeichen für Spannungen innerhalb der ukrainischen Gesellschaft, da sich der Konflikt zum zweiten Mal jährt und die Wirtschaft nach einem Rückgang um ein Drittel wieder zu wachsen beginnt. Je länger mehrere Millionen Ukrainer anderswo in Europa leben, desto unwahrscheinlicher wird es, dass sie zurückkehren.

Im Moment zeigen Zelensky und sein engster Kreis keine Anzeichen für einen Kompromiss. Zelensky will weder einen Waffenstillstand noch Verhandlungen zulassen. "Für uns würde das bedeuten, diese Wunde für künftige Generationen offen zu lassen", erklärte er im November gegenüber TIME.

Wenn es nicht zu einem unwahrscheinlichen Zusammenbruch der Moral auf beiden Seiten kommt, werden die gleichen Städte und Dörfer, die in den letzten zwei Jahren zerstört wurden, auch im nächsten Jahr umkämpft sein. Die Ukraine wird die Mittel haben, um zu überleben, aber nicht um zu gewinnen.

Quelle: edition.cnn.com