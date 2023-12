Winterklausur - Die CSU hielt eine Klausur im Kloster Sitten ab, doch CDU-Chef Merz war nicht anwesend

CDU-Chef Friedrich Merz wird an der Winterklausur der CSU-Bundestagsabgeordneten Anfang Januar am Schönbahnhof nicht teilnehmen. Laut „Münchner Merkur“ (Freitag) will er am nächsten Tag (9. Januar) nach Finnland und Schweden reisen. Vom 6. bis 8. Januar hält die CSU-Landesgruppe eine Winterklausur im Kloster Seeon in Oberbayern ab. Das Treffen markiert traditionell das Ende der Weihnachtsferien und den Beginn eines neuen politischen Jahres für die Abgeordneten.

Neben CSU-Chef Markus Söder, der voraussichtlich eine Grundsatzrede halten wird, freue sich der Landesverband auch auf den Vorsitzenden des Jüdischen Zentralrats, Joseph Schuster, und den Vorsitzenden des Jüdischen Rates, so die Zeitung gemeldet. Der Moralrat, Alena Buyx, tauscht sich auf den Klostermauern aus. Auch Ifo-Chef Clemens Fuest und Joachim Wenning, Vorstandsvorsitzender des Rückversicherers Munich Re, sollen eingeladen sein.

Auf der Gästeliste stand auch die designierte bulgarische Premierministerin und derzeitige Außenministerin Maria Gabriel. Auch Kanzlerkandidat Michael Kretschmer (CDU) wird aus Sachsen nach Oberbayern reisen.

Zeitungsberichten zufolge will die CSU im Deutschen Bundestag bei der Sitzung der koalitionsgeführten Bundesregierung das Konzept des Wandels vorstellen. Alexander Dobrindt, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe, sagte der Zeitung: „Auf unserer Winterklausur werden wir zeigen, dass wir regierungsfähig und bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, um die dringendsten Bedürfnisse unseres Landes zu bedienen. Lösungsvorschläge für Probleme zu machen.“

Dobrindt betonte, dass das Land Neuwahlen brauche. „Die Ampel ist am Ende, sie hat ihre Legitimität verloren.“ Die Koalition sei bereit, Verantwortung zu übernehmen und die neue Bundesregierung anzuführen. CSU und CDU „werden einen verfassungsrechtlich einwandfreien Haushalt 2024 verabschieden können. Wir haben einen Plan, die illegale Einwanderung zu stoppen, und wir haben ein Konzept, das das Wirtschaftswachstum Deutschlands sichert.“

