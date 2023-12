Bundesliga - Der VfB hofft, gegen Augsburg einen weiteren Rückschlag zu vermeiden

Mit einem Sieg über Augsburg will Stuttgart ein bislang erfolgreiches Jahr in der Bundesliga krönen. Nachdem die Schwaben letzte Saison nur knapp den Klassenerhalt verpasst hatten, waren sie in dieser Saison eine Überraschung und werden den Winter in der Champions League verbringen. Heute gegen den FCA (20.30 Uhr/Sky) möchte man die 0:3-Niederlage vom vergangenen Sonntag gegen Bayern München vergessen machen.

Allerdings sind die Gäste in guter Verfassung und haben unter dem dänischen Trainer Jesse Thorup, der vor einem Jahr ebenfalls als Kandidat für Deutschland galt, nur eines ihrer acht Spiele verloren. Der FCA trennte sich am Samstag von Vizemeister Borussia Dortmund 1:1.

Bundesliga Kaderaufstellung des Fußballvereins Stuttgart

