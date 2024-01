Der "begabte" Damar Hamlin ist ein "großartiger Mensch", sagt ein ehemaliger College-Kollege

Petrishen, der mit Hamlin sowohl an der Pittsburgh Central Catholic als auch an der University of Pittsburgh gespielt hat, sagte gegenüber CNN, dass Hamlin nicht nur auf dem Spielfeld "begabt" sei, sondern auch ein "großartiger Mensch".

"Die Leute neigen dazu, zu vergessen, dass unter dem Helm und dem Trikot ein Mensch steckt, und Damar Hamlin ist ein großartiger Mensch", sagte Petrishen. "Ich habe mit ihm drei Jahre lang in der High School und dann zwei Jahre lang im College gespielt.

Der aus Pennsylvania stammende Hamlin kam 2021 als Sechstrunden-Draft-Pick (212. insgesamt) von der University of Pittsburgh zu den Bills.

Davor gewann er 2015 an der Pittsburgh Central Catholic High School die Staatsmeisterschaft von Pennsylvania und führte das Team als einer der am besten bewerteten Verteidiger des Staates zu einem 15:1-Ergebnis.

"Wir sind Freunde, Mannschaftskameraden, er ist mein Bruder", fügte Petrishen hinzu. "Er ist ein großartiger Mensch und jemand, auf den man sich immer verlassen kann, wenn es darum geht, die Dinge richtig zu machen.

"Er geht mit gutem Beispiel voran, er ist das perfekte Vorbild für junge Kinder, zu dem sie aufschauen können, er gibt seiner Gemeinde etwas zurück; er erfüllt alle Kriterien. Er ist ein großartiger Mensch."

Nachdem er am Montag mitten im Spiel einen Herzstillstand erlitten hatte, wird Hamlin weiterhin an ein Beatmungsgerät angeschlossen, während die Ärzte daran arbeiten, dass er wieder selbständig atmen kann, wie der Onkel des Spielers mitteilte.

Der 24-jährige Hamlin erlitt einen Herzstillstand und brach während des ersten Viertels des Spiels gegen die Cincinnati Bengals am Montagabend auf dem Spielfeld zusammen, wie sein Team mitteilte, ein Moment, in dem die Spieler weinten, beteten und sich umarmten, als ihr Teamkollege mit dem Krankenwagen abtransportiert wurde.

Hamlin fiel auf den Rücken, nur wenige Augenblicke nachdem er von einem Tackle des Wide Receivers der Cincinnati Bengals, Tee Higgins, aufgestanden war. Die Ursache für den Herzstillstand ist noch unklar.

Innerhalb von 10 Sekunden nach Hamlins Zusammenbruch behandelten ihn die Trainer des Bills-Teams. Ein Krankenwagen war in weniger als fünf Minuten auf dem Spielfeld, wie die Aufnahmen zeigen, und er wurde laut einer ESPN-Übertragung wiederbelebt.

"Hamlin wurde sofort auf dem Spielfeld vom medizinischen Personal des Teams und von unabhängigen Ärzten sowie von örtlichen Sanitätern medizinisch versorgt. Anschließend wurde er in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo er sich in kritischem Zustand befindet", so die NFL in einer Erklärung.

Hamlins Zusammenbruch ließ die Spieler in Tränen ausbrechen, die sich gegenseitig in die Arme fielen, bevor sie in ihre Umkleideräume zurückkehrten. Das Spiel wurde fast sechs Minuten vor Ende des ersten Viertels unterbrochen und später offiziell vertagt.

Petrishen erklärte, dass er sich im Flugzeug befand, als Hamlin zusammenbrach, und sagte, er sei aus dem Flugzeug gestiegen und habe "ein paar hundert SMS" erhalten, in denen er Hamlin Gebete schickte und sich nach Petrishen erkundigte.

Der ehemalige College-Linebacker erinnert sich daran, dass er zusammen mit Hamlin durch die Reihen ging, und dass die beiden während dieser Zeit eine Verbindung eingingen.

Er erinnert sich auch daran, dass er Hamlin während seiner Zeit an der Penn State University beherbergte, als dieser einen Wechsel in Erwägung zog.

"Ich würde sagen, er ist jemand, der mit gutem Beispiel vorangeht und Klasse hat. Er ist nicht der lauteste Mensch ... die Leute schauen auf ihn, wenn es darum geht, die Dinge richtig zu machen", erklärte Petrishen.

"Er hat eine großartige Arbeitsmoral, er ist ein großartiger Charakter, er geht mit gutem Beispiel voran, und die Leute können sich an ihm orientieren und wissen, dass sie dem, was er tut, folgen können. Er ist ein guter Anführer. Wie ich schon sagte, er geht mit gutem Beispiel voran. Man weiß immer, was man von Damar zu erwarten hat.

"Er ist jeden Tag derselbe Mensch, er gibt sich immer große Mühe, im Fußball und im Leben. Er ist ein Licht im Raum, und es ist gut, mit ihm zusammen zu sein.

Bei Pittsburgh Central Catholic hängt Hamlins Trikot im Kraftraum. Und sein Highschool-Trainer Terry Totten beschrieb Hamlin als "stillen Anführer" bei den Athletic.

"Jemand, der bereit war, über alle Grenzen hinweg zu gehen, um ein respektiertes Mitglied der Schulgemeinschaft zu sein", sagte Totten.

In einer Erklärung bezeichnete der Footballtrainer der University of Pittsburgh, Pat Narduzzi, Hamlin als "weit mehr als nur einen Footballspieler".

"Er ist ein liebevoller Sohn, Bruder und Freund. Damar ist ein Held für Tausende von Kindern in Pittsburgh", sagte Narduzzi.

"Damar, wir lieben dich. Wir beten für dich. Pittsburgh hat dir immer den Rücken gestärkt. Und jetzt ist es offensichtlich, dass auch das ganze Land hinter dir steht."

Diese Saison war ein Durchbruch für Hamlin, der nach Verletzungen im defensiven Backfield der Bills in jedem Spiel zum Einsatz kam. Laut ESPN hat der Safety in 15 Spielen insgesamt 91 Tackles, 1,5 Sacks, einen erzwungenen Fumble und zwei abgewehrte Pässe erzielt, während die Bills (12-3) die Tabelle der AFC East anführen.

Petrishen sagt, er sei "stolz" auf die Entwicklung, die Hamlin im Laufe der Jahre gezeigt hat, und auf den Erfolg, den er damit hatte.

"Er hat sich über die Jahre so sehr weiterentwickelt und es ist großartig zu sehen, dass er dieses Jahr seine Chance in der NFL bekommt, denn er hat wirklich hart gearbeitet und er hat es verdient", sagte Petrishen.

"Er ist offensichtlich sehr begabt, aber er hat dafür gearbeitet. Er hat sich alles verdient, was er bekommen hat, und niemand kann ihm das jemals nehmen.

"Ich bin wirklich stolz auf das, was er in diesem Jahr erreicht hat, und auf all die Möglichkeiten, die sich ihm bieten, weil er es verdient hat.

