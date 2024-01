Dänemarks Kronprinzessin Mary wird die erste in Australien geborene Königin

Die letzte Etappe auf Marias Weg von Tasmanien zum dänischen Thron wurde in der Silvesternacht durch die überraschende Abdankung von Königin Margrethe II. geebnet, die ankündigte, am 14. Januar abzudanken.

Dies ist ein äußerst seltener Schritt in Dänemark, wo ein Monarch seit 1146 nicht mehr abgedankt hat, als König Eric III. die Krone aufgab, um in ein Kloster einzutreten, wie das Königshaus mitteilte.

Margrethes ältester Sohn, Kronprinz Frederik, wird König, während seine Frau, Kronprinzessin Mary, als erste Australierin Königin wird - eine Entwicklung, die ihre Anhänger in ihrer Heimat begeistert.

Für viele australische Verehrer von Mary ist es ein passender Abschluss für eine Romanze, die in einer Kneipe in Sydney zur Zeit der Olympischen Spiele 2000 begann.

Die Geschichte besagt, dass sich die beiden im Slip Inn in die Augen sahen, einem Ort, an dem es unwahrscheinlich ist, dass ein dänisches Königspaar anzutreffen ist, geschweige denn, dass das Paar, das später Dänemarks zukünftiger König und Königin werden sollte, dort seinen Ursprung hat.

Millionen von Menschen verfolgten die Hochzeit des Paares im Jahr 2004. Zwei Jahrzehnte später wird erwartet, dass die Thronbesteigung des Paares das Publikum weltweit in ihren Bann zieht - von Kopenhagen bis zur tasmanischen Hauptstadt Hobart, wo Mary geboren wurde.

Der Premierminister von Tasmanien, Jeremy Rockliff, sagte am Montag in einer Erklärung, dass der Staat "nicht stolzer auf Kronprinzessin Mary sein könnte".

"Ich bin sicher, dass Kronprinzessin Mary mit ihrer demonstrierten Bescheidenheit, Anmut und Freundlichkeit als Königin an der Seite ihres Mannes, König Frederik, begrüßt werden wird, sobald sie Ende des Monats proklamiert wird", sagte Rockliff.

"Ich freue mich darauf, zu sehen, wie die nächste Generation und die in Tasmanien geborene Königin die Zukunft Dänemarks leiten werden."

Eine königliche Abdankung

Die Silvesteransprache von Königin Margrethe war größtenteils die übliche Ansprache einer Monarchin, die die Höhen und Tiefen des vergangenen Jahres Revue passieren lässt.

Sie sprach über die Tragödie des Krieges, den Verlust unschuldiger Menschen in Gaza, die Ausbreitung des Antisemitismus und die Bedeutung der dänischen Unterstützung für die Ukraine. Sie sprach über den Klimawandel, die Herausforderungen der künstlichen Intelligenz und den Stolz auf ihren Enkel, Prinz Christian, der gerade 18 Jahre alt geworden ist.

Dann wandte sich die Monarchin ihrem eigenen Leben zu und erklärte, dass die jüngste erfolgreiche Rückenoperation sie dazu veranlasst habe, über die Zukunft nachzudenken. Konkret sagte sie, dass sie darüber nachgedacht habe, "ob jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, die Verantwortung an die nächste Generation weiterzugeben", und sie kam zu dem Schluss, dass "jetzt der richtige Zeitpunkt ist".

"Am 14. Januar 2024 - 52 Jahre nachdem ich die Nachfolge meines geliebten Vaters angetreten habe - werde ich als Königin von Dänemark abtreten. Ich werde den Thron an meinen Sohn Kronprinz Frederik übergeben", sagte Margrethe.

Die Ankündigung unterbrach vorübergehend die Neujahrsfeiern in Dänemark, da die königlichen Korrespondenten sich beeilten, die Lücken zu füllen.

"Niemand wusste es", sagte Kristian Ring-Hansen Holt im Frühstücksfernsehen von ABC in Australien.

Juliet Rieden, Chefredakteurin der australischen Wochenzeitung The Australian Women's Weekly, sagte, dass die meisten Dänen davon ausgingen, dass Margrethe auf Lebenszeit im Amt bleiben würde, ähnlich wie die britische Königin Elisabeth II, die bis zu ihrem Tod im September 2022 regierte.

Doch im Nachhinein deuteten einige Entscheidungen darauf hin, dass Königin Margrethe ihren Rücktritt vorbereitete, so Reiden gegenüber CNN. Zum Beispiel die Verkleinerung der königlichen Familie und die Aberkennung der königlichen Titel für die Kinder ihres jüngsten Sohnes, Prinz Joachim, und seiner Frau, Prinzessin Marie, die damit nicht einverstanden waren und kürzlich in die USA gezogen sind.

"Ich denke, sie hat es getan, damit ihr Sohn, Kronprinz Frederik, dies nicht in der Anfangsphase seiner Monarchie tun musste, damit sie alles aus dem Weg räumen konnte und er mit einer neuen Sache beginnen konnte", sagte Rieden.

Es spiegelt auch die Überlegungen eines pragmatischen Monarchen wider, der die königliche Familie als preisgünstig präsentieren wollte, angeführt von zwei ihrer beliebtesten Mitglieder, so Rieden.

"Die königliche Familie hat in Dänemark einen Beliebtheitsgrad von 82% - das sind die Zahlen, von denen Politiker träumen", so Rieden.

Dänemarks Könige haben laut Verfassung eine begrenzte Rolle, die Macht liegt beim Parlament. Die Monarchen spielen eine wichtige Rolle als Botschafter und müssen neue Gesetze absegnen.

Eine beliebte Königin

Mary wurde 1972 als Tochter eines schottischen Mathematikprofessors und einer britischen Assistentin der Geschäftsführung geboren. Laut ihrer offiziellen Biografie begann sie ihre Ausbildung in Houston, Texas, bevor sie nach Hobart zurückkehrte, um die Schule und die Universität zu besuchen.

Mary lernte die Arbeitswelt kennen, indem sie als Werbefachfrau arbeitete und durch Europa reiste, bevor sie eine Stelle bei einer Immobilienfirma in Sydney antrat. Dort lernte sie Frederik kennen, einen jungen dänischen Prinzen, den sie später im Kopenhagener Dom in einer aufwändigen, weltweit im Fernsehen übertragenen Zeremonie heiratete.

Es folgten vier Kinder, darunter Prinz Christian, der jetzt der nächste in der Thronfolge ist.

Mary wird nicht nur für ihr sicheres Auftreten und ihren Sinn für Mode gelobt, sondern auch für ihr entschlossenes Engagement für soziale Belange durch die 2007 gegründete Mary Foundation.

"Sie ist eine glühende Verfechterin der sexuellen Rechte von Frauen und Mädchen. Sie ist eine leidenschaftliche Verfechterin von Flüchtlingen. Sie hat sich also als ernstzunehmendes Vorbild und Führungspersönlichkeit in Dänemark bewährt, und ich denke, Australien kann sehr stolz darauf sein, was für ein König sie geworden ist", sagte Rieden.

Reisen in die Heimat sorgen in der Regel für lokale Schlagzeilen, aber nicht alle waren willkommen.

Ende letzten Jahres berichteten die Medien weltweit über die angebliche Romanze von Prinz Frederik mit der in Mexiko geborenen Schauspielerin Genoveva Casanova.

Casanova gab eine Erklärung ab, in der sie die Behauptungen vehement bestritt und mit rechtlichen Schritten gegen die spanische Zeitschrift Lecturas drohte, die Bilder von den beiden bei einem nächtlichen Ausflug veröffentlicht hatte. Das Königshaus hat sich nicht dazu geäußert.

"Ich denke, das war wahrscheinlich ein Ärgernis, eines dieser 'beschwere dich nie, erkläre dich nie'-Szenarien der dänischen Royals", sagte Rieden. "Soweit es sie betrifft, ist nichts passiert."

Wenn die neue Generation der dänischen Royals den Thron besteigt, wird es keinen Pomp und kein Gepränge geben wie bei der Krönung des britischen Königs Charles III. im vergangenen Mai.

Einzelheiten wurden nicht bestätigt, aber das Königshaus sagt, dass Königin Margrethe beim Staatsrat, einem Beratungsgremium der Monarchie, abdanken wird.

Laut Rieden ist es wahrscheinlich, dass der neue König und die neue Königin am 14. Januar zusammen mit dem dänischen Premierminister auf dem Balkon von Schloss Christiansborg erscheinen und vielleicht auch von Amalienborg, der offiziellen Residenz der Königsfamilie in Kopenhagen, winken werden.

"Ich denke, wir werden Mary und Frederik auf dem Balkon sehen und ich denke, wir werden ihre ganze Familie um sie herum sehen. Dies wird die neue moderne Monarchie Dänemarks präsentieren und ich denke, es wird ein sehr starkes Bild sein", sagte sie.

Das wird wahrscheinlich das Interesse an Mary in Australien steigern, sagte Rieden, die hinzufügte, dass die Prinzessin auf der Titelseite der australischen Frauenzeitschrift The Australian Women's Weekly normalerweise zu höheren Verkaufszahlen führt.

"Sie ist ein sehr, sehr beliebter Cover-Star. Ich denke, dass diese Popularität jetzt, da sie Königin wird, nur noch zunehmen kann", sagte sie.

