Casper Ruud: Die Nummer 2 der Setzliste wird von dem Amerikaner Jenson Brooksby aus den Australian Open geworfen

Ruud, der 2022 das Finale der French Open und der US Open erreicht hatte, wehrte drei Matchbälle ab und kam im dritten Satz von einem 2:5-Rückstand zurück, um das Match in einen vierten Satz zu bringen, aber der 22-jährige Brooksy ließ sich nicht beirren.

Mit dem Sieg des Amerikaners sind die beiden Topgesetzten bei den Herren ausgeschieden, nachdem Rafael Nadal am Mittwoch gegen Mackenzie McDonald verloren hatte.

Das Ausscheiden der beiden Topgesetzten vor der dritten Runde ist das erste bei einem Grand-Slam-Turnier im Herreneinzel seit den Australian Open 2002, als der an Nummer 1 gesetzte Lleyton Hewitt und der an Nummer 2 gesetzte Gustavo Kuerten in der ersten Runde ausschieden, wie der Internationale Tennisverband mitteilte.

"Casper ist ein Kämpfer, ich wusste, dass es ein großer Kampf werden würde", sagte Brooksby hinterher zu Reportern. "Ich war ziemlich zuversichtlich, was mein Niveau angeht, und wollte einfach nur Spaß haben und sehen, was passieren kann.

"Ich war wirklich stolz auf meine mentale Entschlossenheit, nachdem der dritte Satz nicht nach meinem Geschmack verlaufen war, und dass ich ihn einfach umdrehen konnte", fügte Brooksby hinzu. "Ich dachte, ich spiele wirklich stark und ich wollte einfach jedes Spiel [um] nicht meinen Fokus da draußen zu verlieren."

Brooksby wirkte vom ersten Spiel an selbstbewusst, als die Nummer 39 der Welt Ruud in der Mitte des ersten Satzes nach einem langen Ballwechsel mit 30 Schlägen breakte, was der Amerikanerin eine frühe Führung einbrachte.

Der schlagstarke Amerikaner ließ Ruud nicht zur Entfaltung kommen, gewann den zweiten Satz jedoch mit etwas Glück, als seine Rückhand das Netz traf und ins Aus flog.

Ruud kämpfte sich zurück und gewann den dritten Satz, obwohl seine Frustration weiter anhielt und man ihn einmal hören konnte, wie er sich selbst "Warum?

Ruud verlor den vierten Satz, als ein Rückschlag lang ausfiel. Für Brooksby war es erst der zweite Sieg gegen einen der fünf Topgesetzten, nachdem er zuvor Stefanos Tsitsipas besiegt hatte.

Der 22-Jährige aus Kalifornien dominierte die längeren Ballwechsel gegen Ruud und gewann 50 der 68 Punkte, die über neun Schläge gingen. Außerdem konnte er acht der 12 Breakbälle gegen den Norweger abwehren.

Hinterher war Ruud voll des Lobes für Brooksby, sagte aber auch, dass das Match "frustrierend und ärgerlich zugleich" war.

"Es ist ein schwieriges Match für mich, und ich weiß, dass es das wahrscheinlich noch viele Jahre lang sein wird. Ich werde versuchen, daraus zu lernen. Ich denke, dass er heute großartig gespielt hat", sagte Ruud den Reportern.

"Ich meine, ich habe überhaupt nicht viele Fehler gemacht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich besonders schlecht oder nicht auf dem Niveau gespielt habe, das ich spielen wollte, aber er hat einfach viele der längeren Ballwechsel gewonnen und hatte auf alle Fragen, die ich ihm gestellt habe, eine Antwort", fügte Ruud hinzu.

Brooksby wird in der nächsten Runde auf seinen amerikanischen Landsmann Tommy Paul treffen.

"Das wird sicher ein weiterer Kampf", sagte Brooksby. "Vielen Amerikanern geht es im Moment wirklich gut, und wir pushen uns alle gegenseitig. Ich freue mich einfach auf die nächste Runde."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com