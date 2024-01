Carolina Panthers-Besitzer David Tepper von der NFL wegen eines geworfenen Getränks mit einer Geldstrafe von 300.000 Dollar belegt

Ein virales Video vom Sonntagsspiel scheint zu zeigen, wie Tepper gegen Ende der 26:0-Niederlage der Panthers gegen die gastgebenden Jacksonville Jaguars ein Getränk von seinem Logenplatz in die Menge wirft.

In dem Video ist ein sichtlich frustrierter Tepper in einer Suite im EverBank Stadium der Jaguars zu sehen, zusammen mit Panthers-Generalmanager Scott Fitterer, als er sein Getränk in die Tribüne zu leeren scheint, bevor er den Becher wegwirft.

Der Vorfall ereignete sich, nachdem Carolinas Rookie-Quarterback Bryce Young gegen Ende des vierten Viertels eine Interception warf und damit die Shutout-Niederlage des Teams besiegelte - die 14. in dieser Saison.

In einer Erklärung, in der die Strafe gegen Tepper bekannt gegeben wurde, erklärte die NFL: "Von allen NFL-Mitarbeitern wird erwartet, dass sie sich jederzeit so verhalten, dass sie unsere Fans respektieren und ein positives Bild von ihrem Team und der NFL abgeben."

Seit Tepper, ein milliardenschwerer Hedgefonds-Manager, das Team 2018 gekauft hat, haben die Panthers eine Bilanz von 31-67, die zweitschlechteste Bilanz in der NFL in diesem Zeitraum, und haben die Playoffs in jeder Saison verpasst.

Tepper ist auch Eigentümer des Charlotte FC, einem Verein der Major League Soccer. Im November erreichte das Team in seinem zweiten Jahr die Playoffs.

Kevin Dotson und Homero De la Fuente von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

