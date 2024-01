Carla Suárez Navarro nach Krebsdiagnose "bereit, sich allem zu stellen, was kommt

Die Spanierin, die auf Platz 71 der Weltrangliste steht und auch schon einige Male in den Top 10 war, gab im vergangenen Monat bekannt, dass sie sich aus gesundheitlichen Gründen von den US Open zurückzieht, bevor sie am Dienstag ihre Krebsdiagnose bekannt gab.

Ende letzten Jahres sagte die 31-jährige Suárez Navarro auch, dass 2020 die letzte Saison ihrer Karriere sein würde.

"Es ist Zeit für mich, mich einer komplizierten Realität zu stellen. Es ist an der Zeit, sie zu akzeptieren und zu versuchen, weiterzumachen, im Vertrauen auf meinen medizinischen Rat. Ich stehe Widrigkeiten immer positiv gegenüber", schrieb sie in den sozialen Medien.

"Geduld und Selbstvertrauen haben mich durch meine Karriere geführt. Es ist nicht die einfachste Rivalin, mit der man umgehen kann. Ich werde wirklich mein Bestes geben."

In einem begleitenden Video fügte sie hinzu: "Mir geht es gut, ich bin im Moment ruhig und bereit, mich allem zu stellen, was kommt."

Das Hodgkin-Lymphom ist eine Form von Krebs, die im Lymphsystem, einem Teil des körpereigenen Immunsystems, entsteht. Nach Angaben der Amerikanischen Krebsgesellschaft gab es in diesem Jahr in den Vereinigten Staaten etwa 8.480 neue Fälle von Hodgkin-Lymphom und etwa 970 Todesfälle.

"Carla, du bist so eine Kämpferin und ich habe keinen Zweifel, dass du das durchstehen wirst", schrieb Novak Djokovic auf Twitter. "Bleib positiv und komm bald zurück."

Suárez Navarro hat zwei WTA-Einzeltitel gewonnen - 2016 und 2014 - und erreichte im Februar 2016 ein Karrierehoch von Platz 6.

Sie ist bekannt für ihre elegante einhändige Rückhand und hat bereits sieben Mal das Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers erreicht, zuletzt im vergangenen Jahr in Wimbledon.

Matias Grez und Patrick Sung Cuadrado haben zu diesem Bericht beigetragen

Quelle: edition.cnn.com