Bryson DeChambeau erhält eine SMS von Tiger Woods und gewinnt dann das Arnold Palmer Invitational

Vor der entscheidenden letzten Runde des berühmten Arnold Palmer International, in der er um seinen ersten PGA-Tour-Titel 2021 kämpft, hatte Bryson DeChambeau eine Nachricht zur Unterstützung von einem gewissen 15-fachen Major-Sieger.

"Ich habe heute Morgen eine SMS von Tiger [Woods] bekommen ... Wir sprachen gerade über 'Kämpfe einfach weiter, egal was passiert' und spiele mutig wie Mr. Palmer", sagte DeChambeau in einem Fernsehinterview.

Woods erholt sich derzeit von schweren Beinverletzungen, die er sich bei einem Überschlag mit einem Fahrzeug in der Nähe von Los Angeles zugezogen hat. Dabei überquerte sein Geländewagen einen Mittelstreifen, fuhr über zwei Fahrspuren, prallte dann gegen einen Baum und landete auf der Fahrerseite im Gebüsch.

Die Inspiration durch den achtmaligen Gewinner des Arnold Palmer Invitational hat DeChambeau eindeutig motiviert. Nach einem Bogey am ersten Loch der Finalrunde gab der US-Open-Champion von 2020 keinen weiteren Schlag mehr ab und beendete das Turnier schließlich mit 11 unter - einen Schlag vor Lee Westwood.

"Es übersteigt meine kühnsten Träume, das Turnier von Mr. Palmer zu gewinnen", sagte DeChambeau, der zu Ehren Palmers den roten Cardigan-Pullover des Champions trug.

"Ich kam als Amateur hierher, er (Palmer) gab mir eine Einladung und ich liebte diesen Golfplatz von der ersten Minute an, als ich ankam. Ich liebe die Atmosphäre und ich liebe die Fans. Ich fand es toll, was Mr. Palmer mit diesem Platz gemacht hat und was er getan hat, und sein Vermächtnis, das er hier hinterlassen hat."

Den Sport verändern

Auch wenn DeChambeaus Sieg denkwürdig war, wird er wahrscheinlich nicht das sein, woran man sich in den kommenden Jahren von diesem Turnier erinnern wird.

Der Anblick von DeChambeau, wie er jubelnd die Arme hochreißt, nachdem er den Ball auf dem sechsten Par-fünf-Loch 370 Meter weit über eine riesige Wasserfläche geschlagen hat, könnte für den Sport ein wegweisender Moment sein.

Seit seiner Rückkehr aus der Golfpause im vergangenen Jahr hat DeChambeau mit 40 Pfund mehr Gewicht und einem schnelleren Schwung die Grenzen des Golfsports verschoben.

Seine Fähigkeit, den Ball weiter zu schlagen - in der letzten Saison führte er die PGA Tour mit großem Abstand an - verhalf ihm im vergangenen Jahr zum ersten Major seiner Karriere und hat einige der schwierigsten Herausforderungen des Golfsports gemeistert.

Und er hat wieder einmal gezeigt, wie sich seine zusätzliche Stärke als Schummelcode erwiesen hat, indem er die Fans mit seiner lächerlichen Machtdemonstration am sechsten Loch während des Turniers begeisterte.

Während die Spieler normalerweise den See in Bay Hill, Florida, umrunden müssen, nahm DeChambeau das Hindernis direkt in Angriff und schlug den Ball am Samstag 370 Meter weit.

Am Sonntag ging er sogar noch einen Schritt weiter: Nach Angaben der PGA Tour schlug er den Ball 377 Yards weit und ließ nur 88 Yards bis zum Loch übrig.

Westwood - der seinen ersten Tour-Titel seit 2010 anstrebte - scherzte hinterher mit den Medien, dass DeChambeau im nächsten Jahr vielleicht eine noch aggressivere Linie am Loch einschlagen und "direkt auf das Grün zugehen und nicht kneifen" werde.

"Er kann einen Golfplatz überwältigen, und es macht Spaß, ihm zuzusehen", sagte Westwood.

"Ich denke, wir hatten einen guten Kampf. Ich glaube nicht, dass irgendjemand eine 68 oder 67 spielen würde", sagte Westwood. "Es war ein Tag, an dem man vernünftig spielte, durchhielt und Pars herausholte.

