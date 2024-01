Ben Roethlisberger tritt nach 18 Jahren NFL-Karriere bei den Pittsburgh Steelers zurück

Roethlisberger teilte dies auf seiner Twitter-Seite mit: "Es ist an der Zeit, meinen Spind auszuräumen, meine Stollenschuhe an den Nagel zu hängen und meiner Frau und meinen Kindern weiterhin alles zu geben, was ich sein kann. Ich ziehe mich als wahrhaft dankbarer Mann vom Football zurück."

Roethlisberger wurde 2004 von den Steelers an 11. Stelle gewählt und gewann in seiner ersten Saison in der Liga die Auszeichnung Offensive Rookie of the Year".

Während seiner Zeit in Pittsburgh gewann er zwei Super Bowl-Ringe in den Jahren 2005 und 2008 und wurde sechsmal in die Pro Bowl gewählt.

Roethlisberger, der für seine Hartnäckigkeit und Entschlossenheit bekannt ist, wurde schnell zu einer tragenden Säule der Steelers, die unter den Cheftrainern Bill Cowher und später Mike Tomlin einen enormen Erfolg verzeichnen konnten.

In seiner Rookie-Saison war er bei der Saisoneröffnung der Ersatz für Tommy Maddox, stand aber in Woche 2 in der Startformation. Von da an führte er das Team zu einem 13:0-Rekord auf dem Weg zum AFC-Meisterschaftsspiel, das sie gegen Tom Brady und die New England Patriots verloren.

"Er befand sich in einer sehr schwierigen Position, da er als Rookie Signal Caller in einer Veteranen-Offensive spielen musste, in der von ihm nicht verlangt wurde, der Anführer der Offensive zu sein", sagte Jerome Bettis, Hall of Fame Running Back und ehemaliger Teamkollege von Roethlisberger.

"Es war eine schwierige Umstellung für ihn, weil man von ihm verlangte, auf dem Feld eine Führungsrolle zu übernehmen, aber als er das Feld verließ, war er wieder ein Rookie. Er hat das sehr gut gemeistert. Wir konnten weiter gewinnen und haben uns auf ihn verlassen.

"Am Ende des Jahres war er ein Veteran, weil er so viel mitgemacht hatte. Auf dem Spielfeld war es einfach magisch, was er alles konnte und wie er in seinem ersten Jahr wie ein Veteran spielte. Er stand vor einer Herausforderung, aber er hat sich ihr gestellt und einen großartigen Job gemacht.

Insgesamt erreichten die Steelers unter Roethlisbergers Führung 12 Playoff-Plätze. Das Team gewann außerdem acht AFC-North-Meisterschaften, stand in fünf AFC-Meisterschaftsspielen und nahm an drei Super Bowls teil.

Mit 23 Jahren wurde er der jüngste Quarterback, der jemals einen Super Bowl gewann, als das Team Super Bowl XL gewann, und der zweitjüngste Quarterback, der jemals einen zweiten Super Bowl gewann, als die Steelers Super Bowl XLIII gewannen.

Der 39-Jährige ist in den meisten Quarterback-Statistiken ganz oben zu finden und wird wohl in die Hall of Fame aufgenommen werden.

Besuchen Sie CNN.com/sport für weitere Nachrichten, Features und Videos

Er ist in der NFL-Geschichte der Fünfte bei den Pass Completions (5.440) und der Fünfte bei den gesamten Passing Yards (64.088) - nur hinter Brady, Drew Brees, Peyton Manning und Brett Favre.

"Ich weiß nicht, wie ich in Worte fassen soll, was das Footballspiel für mich bedeutet hat und was für ein Segen es war. Ich weiß mit Sicherheit, dass ich alles für dieses Spiel gegeben habe, und ich bin überwältigt von Dankbarkeit für alles, was es mir gegeben hat."

Roethlisberger fügte hinzu: "Die Reise war aufregend, geprägt von Beziehungen und angeheizt durch den Geist des Wettbewerbs ... Football war ein Geschenk, und ich danke Gott, dass ich ihn spielen durfte. Er hat mich mit großartigen Menschen umgeben und mich bis zum Ende mit Liebe und Ehre beschützt."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com