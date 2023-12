Tschechien - Bei Schießereien an der Prager Universität kommen mindestens 15 Menschen ums Leben und Dutzende werden verletzt

Anmerkung des Herausgebers: Dieser Artikel wird ständig aktualisiert.

Bei einer Schießerei an einer Universität im Zentrum von Prag seien mindestens 15 Menschen getötet und etwa drei Dutzend verletzt worden, sagte ein Sprecher des Rettungsdienstes am Donnerstagnachmittag, berichteten Nachrichtenagenturen. Darüber hinaus erklärte die tschechische Polizei, der Schütze sei nach Angaben der CTK-Agentur als „harmlos“ eingestuft worden. Der tschechische Innenminister Vit Rakusan sagte im öffentlich-rechtlichen Fernsehen CT, dass der mutmaßliche Schütze seinen Informationen zufolge tot sei.

Der Vorfall soll sich nach vorläufigen Angaben am Institut für Philosophie der Karls-Universität am Jan-Palach-Platz ereignet haben. Dort werden Geisteswissenschaften gelehrt.

Die Polizei schickte zahlreiche Einsatzkräfte, darunter auch Spezialeinheiten, zum Tatort. Der Jan-Palach-Platz liegt nur wenige hundert Meter vom weltberühmten Wahrzeichen der Stadt, der Karlsbrücke über die Moldau, entfernt.

Vyzýváme občany, aby se v blízkém okolí nezdržovali a nevycházeli z domu. Zásah policie stále pokračuje. pic.twitter.com/OHnSsq4G5f

— Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023

Schießerei in Prag: Studenten und Mitarbeiter sollen sich in Hörsälen und Büros verbarrikadiert haben

Die Polizei forderte die Menschen auf, die Gegend zu meiden. Bewohner sollten ihre Häuser nicht verlassen. Auf Fotos war zu sehen, wie Studierende mit erhobenen Armen das Universitätsgebäude verließen. Laut Nova TV soll der Schütze den Angriff auf das Dach des Fakultätsgebäudes verübt haben. Auch Explosionen waren zu hören.

Weitere Informationen zum mutmaßlichen Schützen und einem möglichen Motiv gab es zunächst nicht. Studierende und Mitarbeiter der Universität gaben in den sozialen Medien an, dass sie sich in Hörsälen und Büros verbarrikadieren. Die Menschen sollten nun einzeln aus dem Gebäude gebracht werden. Die Rettungswache schickte mehrere Rettungswagen, Notärzte und einen Großraumrettungswagen zum Unfallort.

Innenminister: Keine Hinweise auf zweiten Schützen

Der tschechische Innenminister Vit Rakusan teilte dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender CT am späten Nachmittag mit, dass keine Gefahr mehr für die Bevölkerung bestehe. Seinen Angaben zufolge ist der mutmaßliche Schütze tot und es gibt keine Hinweise darauf, dass es einen zweiten Schützen gibt. Dennoch forderte Rakusan die Öffentlichkeit auf, den Anweisungen der Polizei Folge zu leisten. Der Minister eilte nach dem Vorfall zum Tatort.

Der tschechische Präsident Pavel zeigte sich schockiert über die Schießerei. „Ich möchte der Familie und den Angehörigen des Opfers der Schießerei mein tiefes Bedauern und mein aufrichtiges Beileid zum Ausdruck bringen“, schrieb er auf X (ursprüngliches Twitter).

Das sagte Bundeskanzler Olaf Scholz

Die 1348 gegründete Karls-Universität ist eine der ältesten Universitäten Europas. Es gibt etwa 49.500 Studierende. Davon studieren rund 8.000 an der Philosophischen Fakultät, die Fächer wie Germanistik, Slavistik und Geschichtswissenschaft anbietet.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de