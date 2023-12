Landesregierung - Bärenstatuen und Boxhandschuhe: ein Geschenk an die Regierung

Ein Ritterhelm, die Statue eines russischen Bären oder die Boxhandschuhe von Regina Halmich: Jedes Jahr lagert der Landtag im "Tresor" der Stuttgarter Landesregierung rund 20 bis 30 Geschenke, die der Bundeskanzler anlässlich seiner Ernennung erhält. Wichtig sei, dass der Inhalt einen gewissen Wert habe - sowohl in Bezug auf die Höflichkeit als auch in Bezug auf die politische und zeitgeschichtliche Bedeutung, erklärt ein Sprecher des Regierungspräsidiums. "Es geht nicht nur um den materiellen Wert, sondern auch um den ideellen Wert."

Die Mitarbeiter des Außenministeriums erhalten einen Teil des Restes, wie Werbegeschenke des Unternehmens oder eine große Auswahl an Büchern. Bei der Weihnachtsfeier gibt es fast jedes Jahr Verlosungen und Versteigerungen. In der Regel kommen dabei mehr als 1.000 Euro aus Kulanz zusammen.

Auch in anderen Bundesländern gibt es öffentliche Versteigerungen solcher Geschenke. In Brandenburg hat die Landesregierung kürzlich rund 180 protokollarische Geschenke versteigert, die mehrere Ministerpräsidenten bei ihren Besuchen erhalten haben. Auch in Baden-Württemberg hält man das für eine faszinierende Idee. "Man kann darüber nachdenken", sagt ein Sprecher. Allerdings müsse darauf geachtet werden, dass wichtige Gegenstände nicht in Privatsammlungen verschwinden. "Es ist wichtig, Objekte von zeitgeschichtlicher Bedeutung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, zum Beispiel in Museen."

