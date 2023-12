Unwetter - Bahnverkehr in NRW: Weitere Störungen im Fernverkehr nach Unwetter

Die Bahnen in Nordrhein-Westfalen kämpfen immer noch mit den Auswirkungen des Sturms Zoltan. Bei Eurocity-, Intercity- und ICE-Flügen nach Nordrhein-Westfalen, insbesondere im Norden Deutschlands, kam es am Donnerstag zu Ausfällen und Verspätungen. Am Freitag sind die Hauptstrecken im Westen frei. Ein Düsseldorfer Sprecher sagte der Nachrichtenagentur dpa, dass einige Teams noch unterwegs seien, um die Strecke auf Schäden zu prüfen, als der Nachteinsatz begann. Einzelne umgestürzte Bäume blockierten den Bahnverkehr in den Gebieten Münster und Westgland sowie Ostwestfalen und Aachen.

Nach Angaben der Bahn kann es weiterhin zu Störungen im Fernverkehr von und nach Norden kommen. Wichtige Nord-Süd-Verbindungen verlaufen durch Nordrhein-Westfalen, entlang des Rheins, des Ruhrgebiets und über Münster zur Nordsee, nach Hamburg und zur Ostsee.

Quelle: www.stern.de