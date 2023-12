Autofahrer übersieht Fußgänger: Mann schwer verletzt

Ein Autofahrer hat in Rodewisch (Vogtlandkreis) einen Fußgänger angefahren. Der 50-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei in Zwickau am Freitag mit. Nach Angaben der Polizei wollte die 61-jährige Frau am Donnerstagabend mit ihrem Auto...