Auto prallt gegen Baum: Leben des Fahrers in Gefahr

Ein 22-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall in Bamberg schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben verlor der Mann am Donnerstag die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. In dem Auto sollen drei weitere junge Männer gesessen haben. Sie erlitten nach ersten Informationen...