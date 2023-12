71-jähriger Mann unschuldig zu 48 Jahren Haft verurteilt

Dies ist ein neuer Rekord: Ein Mann ist wegen Mordes seit mehr als 48 Jahren in den Vereinigten Staaten inhaftiert. Seit Juli ist er frei und wurde nun offiziell für unschuldig erklärt.

Ein Mann, der in Oklahoma zu Unrecht wegen Mordes verurteilt wurde, wurde nach mehr als 48 Jahren Haft freigesprochen. Glynn Simmons, 71, war laut dem National Innocence Registry Project der am längsten ohne Anklage inhaftierte Häftling in der Geschichte der USA.

Der Afroamerikaner wurde im Juli freigelassen, nachdem er ganze 48 Jahre, einen Monat und 18 Tage im Gefängnis verbüßt ​​hatte. Richterin Amy Palumbo hob die damalige Verurteilung von Simmons auf. Der Freispruch wurde am Dienstag offiziell verkündet, wie am Mittwoch bekannt gegeben wurde. „Wir haben lange, lange auf diesen Tag gewartet“, sagte Simmons anschließend. „Wir können endlich sagen, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wurde.“

Simmons und ein weiterer Verdächtiger, Don Roberts, wurden 1975 wegen Raubmordes an einem Angestellten eines Spirituosengeschäfts in Edmond zum Tode verurteilt. Das Todesurteil wurde später in lebenslange Haft umgewandelt. Die Verurteilung basierte ausschließlich auf der Aussage eines Teenagers, der bei dem Raubüberfall in den Kopf geschossen wurde, aber überlebte.

Nicht einmal in Oklahoma

Später sagte sie, sie habe Simmons und Roberts erkannt. Später äußerten einige Leute große Zweifel an der Glaubwürdigkeit dieser Aussage. Beide Männer sagten während des Prozesses aus, dass sie sich zum Zeitpunkt der Verbrechen noch nicht einmal in Oklahoma befanden. Roberts wurde 2008 aus dem Gefängnis entlassen.

Simmons soll nun Anspruch auf eine Entschädigung haben. „Was geschehen ist, kann nicht ungeschehen gemacht werden, aber es kann zur Rechenschaft gezogen werden“, sagte der freigesprochene Mann.

In Amerika gibt es immer gravierende Fehleinschätzungen. Angehörige von Minderheiten wie etwa Afroamerikaner leiden häufig unter den Folgen, da sie sich oft keine guten Anwälte leisten können. Kritiker argumentieren, dass es im US-Justizsystem systemischen Rassismus gebe.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.ntv.de