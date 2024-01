Whoopi Goldberg spune că nu a purtat un costum de grasă pentru "Till", corectând un critic

Într-o recenzie mixtă, un reporter de la Daily Beast o menționează pe Goldberg doar o singură dată, scriind că Goldberg "purta un costum gras care distrage atenția" pentru rolul bunicii lui Emmett Till. De atunci, recenzia a fost editată pentru a omite acea replică și conține o notă a editorului.

"Nu prea îmi pasă ce părere aveți despre film, dar ar trebui să știți că nu era un costum de gras", a declarat Goldberg în episodul de luni al emisiunii "The View". "Acela eram eu. Erau steroizi".

Goldberg se referea la problemele de sănătate pe care le-a avut anul trecut cu sciatica, un tip de durere nervoasă, pentru care a fost spitalizată și a început să folosească un umblător. Ea a spus în emisiunea "The View" că, la momentul respectiv, lua steroizi, care pot fi folosiți pentru a trata simptomele sciaticii.

"Este în regulă să nu fii un fan al filmului, dar vrei să lași privirea oamenilor deoparte", a spus Goldberg.

Totuși, nu este neobișnuit ca o actriță populară și premiată într-un film prestigios să poarte un costum de gras. O mulțime de vedete au îmbrăcat costume de gras, uneori în moduri înjositoare. De la Gwyneth Paltrow în rolul unei femei obeze în filmul "Shallow Hal" din 2001 la Sarah Paulson în rolul Lindei Tripp din "American Crime Story" de anul trecut: Impeachment", actorii din interiorul costumelor de gras nu sunt adesea grași. Și bărbații au purtat costume de gras, în mare parte în roluri comice, inclusiv John Travolta în "Hairspray", Ryan Reynolds în "Just Friends" și Eddie Murphy în "Norbit".

Numai în acest an s-a înregistrat o creștere a numărului de actori celebri care au purtat costume de gras: Renée Zellweger în "The Thing About Pam" și Tom Hanks în "Elvis" sunt două exemple de câștigători ai premiilor Oscar care au purtat costume de gras pentru roluri. Emma Thompson poartă unul în adaptarea muzicală a filmului "Matilda", care urmează să apară la sfârșitul acestui an, iar în filmul "The Whale", un vehicul pentru sezonul premiilor , Brendan Fraser joacă rolul unui bărbat obez aflat la sfârșitul vieții sub câteva kilograme de proteze.

Telespectatorii critică adesea această practică, în special atunci când un regizor alege să nu distribuie un actor al cărui tip de corp se potrivește deja cu cel al personajului. Într-un interviu recent acordat New York Times, profesorul pensionar și cercetător media J. Kevin Thompson a declarat că utilizarea costumelor de gras în mass-media - în special atunci când personajele interpretate de actorii în costume de gras sunt luate în derâdere sau sunt prezentate într-o lumină deloc măgulitoare - poate fi dăunătoare din punct de vedere psihologic pentru telespectatori și că femeile suportă în mod disproporționat cele mai multe dintre aceste daune.

"Aceste roluri au fost cel mai adesea asociate cu "umorul", ceea ce, desigur, ar putea să nu fie atât de amuzant dacă cineva ar fi ținta glumei", a declarat Thompson pentru Times.

În ceea ce-l privește, "Till" nu prezintă în mod evident actori în costume de gras. Filmul, care se concentrează pe activismul lui Mamie Till și pe contribuțiile sale la mișcarea pentru drepturile civile după uciderea fiului ei, Emmett, va fi lansat pe 14 octombrie.

