12 cărți pe care suntem încântați să le citim în 2024

Iată 12 titluri intrigante care vor apărea în 2024 - cele mai multe dintre ele în următoarele câteva luni. Este un smorgasbord: ficțiune literară, thrillere, memorii, auto-împuternicire și povești adevărate de curaj extraordinar. Fie că sunt ficțiune sau non-ficțiune, cele mai bune cărți ne transportă într-o altă lume, iar pentru a începe anul de lectură aveți o mulțime de destinații din care să alegeți.

Sper să găsești în această listă ceva care să te atragă.

FICȚIUNE

Stele rătăcitoare, de Tommy Orange

Primul roman al lui Tommy Orange, "There There", despre un grup de nativi americani slab conectați în Oakland, California, din zilele noastre, a fost finalist Pulitzer. Acum a revenit cu o continuare cu aceleași personaje, dintre care câteva se confruntă cu efectele unui atac armat în masă. Orange leagă povestea de masacrul Sand Creek din 1864 din Colorado, unde au fost uciși peste 200 dintre strămoșii lor, pentru a întări istoria sângeroasă a persecuției împotriva nativilor americani.

Până în august, de Gabriel García Márquez

Garcia Márquez, impunătorul scriitor columbian, autorul unor clasici ai secolului XX precum "O sută de ani de singurătate", a murit în 2014. Dar a lăsat în urmă acest roman subțire și nepublicat despre o femeie căsătorită și fericită cu un ritual neobișnuit: în fiecare an, în luna august, călătorește pe o insulă din apropiere, unde își ia un nou amant pentru o noapte. Editorul cărții o numește "o meditație profundă asupra libertății, regretului, transformării de sine și misterelor iubirii".

James, de Percival Everett

Este o idee atât de inteligentă încât te întrebi de ce nu a mai făcut-o nimeni până acum: O reimaginare a "Aventurilor lui Huckleberry Finn" de Mark Twain, povestită din perspectiva lui Jim, tovarășul lui Huck care a scăpat din sclavie. Editorul promite că romanul lui Everett, care, la fel ca originalul, relatează călătoria lui Huck și a lui Jim pe o plută pe Mississippi, va arăta "capacitatea de acțiune, inteligența și compasiunea lui Jim ... într-o lumină radical nouă".

Ursul, de Julia Phillips

Phillips i-a uimit pe cititori cu "Disappearing Earth" din 2019, romanul ei premiat despre o comunitate îndurerată de două fete dispărute în peninsula Kamchatka din Rusia, în plină iarnă. Acum s-a întors cu o altă poveste despre două surori aflate într-un mediu izolat - de data aceasta, pe o insulă din apropierea orașului Seattle - ale căror întâlniri în sălbăticie cu un urs masiv și misterios amenință să le răstoarne viețile și să le despartă.

Oamenii nunții, de Alison Espach

Phoebe Stone se cazează la un hotel de lux de la malul mării, poate în cel mai de jos punct al vieții sale, purtând cea mai bună rochie și sperând la câteva ore de lux răsfățat înainte de a pune capăt la tot. Dar, în curând, se trezește implicată într-o nuntă haotică, fiind confundată cu un invitat la nuntă și împrietenindu-se cu mireasa - toate acestea o conduc, în mod neașteptat, spre un viitor posibil mai luminos. Acest roman promite mai mult din spiritul caracteristic al lui Espach și talentul său de a crea personaje distruse care, printre lacrimi, găsesc cumva licăriri de speranță.

The Fury, de Alex Michaelides

Fanii thrillerelor întortocheate au înnebunit după debutul lui Michaelides, "Pacientul tăcut", care se încheia cu o bombă care l-a ajutat să se vândă în peste 6 milioane de exemplare. Noul său roman încearcă să dea o nouă turnură unei premise bine încercate: o adunare de oameni într-o locație îndepărtată care își dau seama brusc că unul dintre ei este un criminal. "The Fury" este despre o fostă vedetă de cinema care își invită cei mai apropiați prieteni pentru o escapadă de weekend pe insula sa privată din Grecia. În 48 de ore, unul dintre ei este mort, iar supraviețuitorii își păzesc spatele - iar noi, cititorii, probabil că ne grăbim să parcurgem paginile.

The Women, de Kristin Hannah

Hannah, autoarea aclamatului bestseller "The Nightingale", revine cu un alt roman plasat în timp de război. Acesta este despre Frankie McGrath, o studentă protejată care se înrolează în Corpul infirmierelor din armată în 1965 și este trimisă în Vietnam, unde se confruntă cu haosul războiului, dar formează legături surprinzătoare cu colegele sale infirmiere. La fel ca mulți veterani din Vietnam, Frankie se luptă mai târziu la întoarcerea acasă, într-o Americă în schimbare.

NONFICȚIE

Casa cu înțelesuri ascunse: A Memoir, de RuPaul

RuPaul a petrecut zeci de ani ca o icoană pop și cel mai faimos drag queen din lume. Dar nu multă lume cunoaște povestea personală din spatele versatilului entertainer și a întreprinzătorului iscusit. Acest volum de memorii îi urmărește călătoria remarcabilă de la o copilărie săracă în California, trecând prin anii de formare pe scenele cluburilor din Atlanta și New York, până la statutul său actual de mogul al divertismentului, care a fost un pionier al reprezentării homosexualilor la televiziune.

Cuțit: Meditații după o tentativă de crimă, de Salman Rushdie

În august 2022, Salman Rushie era pe cale să țină o conferință în nordul statului New York când un bărbat l-a atacat cu un cuțit, înjunghiindu-l în mod repetat și orbindu-l la un ochi. Aceste noi memorii ale aclamatului romancier, care s-a confruntat mult timp cu amenințări cu moartea din cauza unor elemente percepute ca fiind anti-islamice în opera sa, relatează atacul și efectele acestuia. Într-o declarație de anul trecut, Rushie a descris cartea ca fiind "o modalitate de a prelua controlul asupra a ceea ce s-a întâmplat și de a răspunde la violență prin artă".

Demonul neliniștii, de Erik Larson

Cu bestselleruri precum "Dead Wake" și "The Devil in the White City", Erik Larson s-a dovedit a fi un maestru în a transforma capitole mai puțin cunoscute ale istoriei în povești fermecătoare. De data aceasta, el a abordat cele cinci luni cruciale dintre alegerea lui Abraham Lincoln ca președinte și fatalul asalt al Confederației asupra Fort Sumter din 1861, care a spulberat speranțele lui Lincoln de a ține țara fracturată laolaltă - și a declanșat Războiul Civil.

Supercomunicații, de Charles Duhigg

Cu toții ne-am dorit, probabil, la un moment dat, să fim mai convingători. Duhigg urmează bestsellerului său "Puterea obișnuinței" cu această examinare a motivelor pentru care unii oameni reușesc să se facă auziți - și să îi audă pe alții - atât de ușor. Cartea promite să arate "cum putem învăța cu toții să identificăm și să valorificăm straturile ascunse care se ascund sub fiecare conversație".

Fetele americane: Călătoria unei femei în Statul Islamic și lupta surorii sale pentru a o aduce acasă, de Jessica Roy

În 2015, Samantha Sally se afla în vacanță cu soțul ei de origine marocană și cei doi copii mici ai lor în Turcia, când acesta i-ar fi păcălit să treacă granița în Siria. Acolo, ea spune că soțul ei, din ce în ce mai radicalizat, s-a transformat într-un monstru care s-a alăturat ISIS, a bătut-o și și-a folosit fiul într-un videoclip de propagandă al Statului Islamic. Între timp, sora ei mai mică s-a întors acasă, în Indiana, lucrând pentru a o ajuta să scape. Cu o poveste adevărată atât de dramatică în centrul său, "American Girls" va fi probabil o lectură captivantă.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com