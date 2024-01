Britney Spears spune că "nu se va mai întoarce niciodată" în industria muzicală pe cont propriu, dar a scris "peste 20 de cântece" pentru alții

Cântăreața a intrat miercuri pe contul ei verificat de Instagram pentru a nega că s-a întors în studio, scriind în legendă, în dreptul unei faimoase picturi a lui Salome, "Ca să fie clar, majoritatea știrilor sunt niște gunoaie !".

"Se tot spune că mă adresez unor oameni la întâmplare pentru a face un nou album ... Nu mă voi mai întoarce niciodată în industria muzicală !", scria în legendă. "Când scriu, scriu pentru distracție sau scriu pentru alți oameni !"

Ultimul album complet al luiSpearsa fost "Glory", în 2016. A fost cel de-al nouălea album de studio al ei. De atunci, ea a înregistrat single-uri ocazionale, printre care "Hold Me Closer" din 2022 cu Elton John și "Mind Your Business" de anul trecut cu Will.i.am.

Dar, potrivit postării sale din această săptămână, chiar dacă a lansat ea însăși puține materiale recente, Spears a păstrat în privat un picior în afacere ca "ghostwriter".

"Am scris peste 20 de cântece pentru alte persoane în ultimii doi ani", a scris ea. "Sunt o scriitoare fantomă și, sincer, îmi place să fiu așa!"

De asemenea, ea a scris că este "departe de adevăr" faptul că biografia ei din 2023, "The Woman in Me", a fost lansată ilegal fără aprobarea ei.

