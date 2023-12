Unde să mănânci în Chicago chiar acum

Cu un amestec de locuri incredibile în cartiere, experiențe culinare unice de înaltă clasă și bunătăți clasice de modă veche, Chicago are un itinerar culinar perfect pentru fiecare călător în parte.

Dar asta este și o parte a problemei. Atât de multe lucruri uimitoare se întâmplă în Chicago în acest moment, încât poate fi o adevărată durere să navighezi prin toate acestea și să te asiguri că ai parte de o afacere adevărată, mai degrabă decât de unul dintre numeroșii imitatori sau agățați.

Așadar, de la bucătari celebri la standuri stradale, iată ghidul tău pentru cele mai bune din Chicago.

Așa cum a fost văzut la televizor

Chicago are cu siguranță un moment de glorie în lumina reflectoarelor media. Dacă sunteți în căutarea unei mese de la un proaspăt încoronat Iron Chef, mergeți la unul dintre localurile lui Stephanie Izard, inclusiv la Girl and the Goat sau Duck Duck Goat (deși, dacă sunteți în căutarea unei rezervări de ultim moment, ar fi mai bine să comandați un burger de capră înalt de 30 de centimetri la mai casualul Little Goat Diner).

Vreți să experimentați magia Mexicului prin intermediul lui Rick Bayless? Cel mai nou restaurant al său, Leña Brava, servește farfurii inspirate din Baja, pregătite pe un grătar gigantic pe lemne în West Loop.

Sau, dacă sunteți un fan al Top Chef, există Parachute, unde finalista sezonului 9, Beverly Kim, a creat un amestec inspirat de arome coreene care a uimit toți criticii din oraș.

Recenta concurentă a lui Izard pentru titlul de Iron Chef (și, de asemenea, finalistă la Top Chef), bucătăreasa Sarah Grueneberg, are Monteverde, care oferă preparate din paste de casă care sunt pur și simplu cele mai bune, oriunde.

Cele mai bune cartiere

Chicago este cunoscut ca un oraș al cartierelor și, în consecință, fiecare cartier are, de obicei, un restaurant uimitor: Trebuie doar să știi unde să cauți.

Dacă nu ieșiți din centrul orașului, pierdeți o mâncare excelentă.

Vă îndreptați spre Coasta de Aur? 3 Arts Club Café este un tărâm de basm înălțat, cu candelabre gigantice și fântâni strălucitoare.

Logan Square? Billy Sunday, un bar întunecat care se simte ca în vechiul Chicago, dar care se mândrește cu cea mai bună selecție de scotch și amaro din oraș, servește mușcături grozave de bar.

Vă plimbați prin Lincoln Park? Boka vă acoperă spatele, cu o sală de mese superbă și un meniu de neuitat de la vedeta culinară Lee Wolen (luați puiul prăjit și nu, nu glumim).

Ravenswood este casa unora dintre cele mai bune pizza din Chicago - nu, nu de genul acela, ci de genul italian subțire ca hârtia - la Spacca Napoli.

Dacă vă aflați în Wicker Park, plin de hipsteri, Taxim vă oferă o bucătărie modernă de inspirație grecească (rață la proțap cu sos de iaurt și bibilică murată, biban întreg din Marea Egee prăjit cu verdeață de păpădie) care nu seamănă deloc cu ceea ce veți găsi în Greektown.

Brunch până la culcare

Poate fi greu să obții o rezervare la fabrica de bere Band of Bohemia, cu stele Michelin, dar locuitorii cartierului cunosc secretul - mergi la brunch, pe care îl servesc sâmbătă și duminică dimineața, când rareori există o așteptare. Luați un covrig făcut cu ceai oolong, acoperit cu somon vindecat cu malț, și asociați-l cu o comandă de șuncă specială cu tăietură groasă cu arțar.

Chicago are atât de multe locuri uimitoare pentru brunch, încât rareori trebuie să stați la coadă sau să faceți o rezervare.

În nord, la Gather, vă așteaptă cea mai bună omletă simplă din oraș, cu cartofi de brunch atât de buni, încât veți lua o comandă în plus la pachet (pe bune).

Big Jones, în Andersonville, este în același timp o clasă de masterat în bucătăria sudică, deoarece bucătarul Paul Fehribach a răscolit cărți de bucate vechi pentru a readuce la viață mâncăruri autentice din New Orleans. Nu este nevoie să fie complicat; luați doar creveți și griș și beignets și suspinați de plăcere.

Perfecțiune culinară rafinată

Posibil cel mai mare bucătar al Americii la ora actuală, Grant Achatz, este din Chicago, iar faimosul său Alinea a condus listele celor mai bune restaurante din America timp de aproape un deceniu.

Este scump, dar dacă vă puteți permite (și dacă reușiți să faceți o rezervare) veți avea parte de o experiență halucinantă care include baloane comestibile, culegerea de pe masă a bucăților de desert sfărâmate și o mulțime de alte capodopere ale gastronomiei moleculare.

Pentru ceva mai discret, există Smyth, unde bucătarii John și Karen Shields (absolvenți ai dragului și regretatului Charlie Trotter's) servesc un meniu de degustare de inspirație asiatică cu preparate precum ridichi și stridii sărate și congelate, miel cu ceapă murată și allium negru și gălbenuș de ou înmuiat în lemn dulce sărat.

Biletele pentru EL Ideas, un loc interactiv cu meniu de degustare în Back of the Yards, garantează aventura. Acolo, veți bea cu bucătarii în bucătărie, veți gusta din varianta bucătarului Phillip Foss pentru un Wendy's frosty cu cartofi prăjiți (pare o prostie, dar vă va schimba viața) și veți avea parte de una dintre cele mai distractive mese "de lux" pe care le puteți găsi oriunde.

Ora de cocktail

Pe lângă faptul că este unul dintre cele mai bune orașe din Statele Unite în ceea ce privește mesele, Chicago devine rapid unul dintre cele mai bune locuri pentru cocktailuri din America.

O bună parte din acest lucru se datorează eforturilor barmanului premiat Paul McGee, iar ambele sale localuri merită o vizită: templul tiki Lost Lake și super-exclusivul Milk Room, cu 8 locuri.

La Milk Room, veți degusta sticle care nu au mai fost deschise de zeci de ani, inclusiv rom cubanez de dinainte de embargo, whisky de la distilerii care s-au închis acum 30 de ani și lichioruri puse la păstrare de călugări înainte ca Roosevelt să fie președinte.

Dacă sunteți în căutarea unei alte experiențe unice, Apogee, cel mai nou bar de pe acoperiș al mixerului Ben Schiller, servește "cocktail bongs", băuturi inspirate de ciupercile din Super Mario Brothers și cocktailuri care prind viață cu ajutorul luminilor și al mișcării.

Motivul pentru care funcționează? Toată această pufoșenie este susținută de niște mixeri foarte pricepuți.

Pentru ceva mai relaxant, încercați Punch House, un bar cu tematică de cameră de recreere din anii '70, care servește o varietate de variante de înaltă calitate ale unor punch-uri clasice de-a lungul secolelor, inclusiv un punch cu lapte din epoca 1700, care este atât de gustos încât vă va face să vă prăbușiți pe podea înainte de a vă da seama că sunteți beat.

Bunătăți clasice din Chicago

Cu toată această fantezie care se întâmplă, este ușor să treci cu vederea clasicii, iar în Chicago asta ar fi o adevărată crimă.

Este întotdeauna o idee bună să vizitați Italian Village, unde trei restaurante (inclusiv localul cu semnătură vintage din anii 1920 de la etaj, The Village) coexistă sub un singur acoperiș cu miros de usturoi.

Merită o excursie până la Hyde Park pentru a vizita Valois, vechi de 90 și ceva de ani, care a fost vizitat de atâtea ori de președintele Obama în timpul anilor petrecuți în Chicago, încât are un întreg meniu cu preparatele sale preferate.

Dacă sunteți dispus să conduceți, Calumet Fisheries este unul dintre ultimele localuri de pește prăjit și afumat de modă veche rămase în Chicago. Totul este făcut la fața locului, în magaziile de afumare din spate.

Și este practic împotriva ordonanței orașului să pleci fără un hotdog în stil Chicago (nouă ne place Budacki's) și o vită italiană (mergi la Al's Beef).

Anthony Todd este un scriitor de mâncăruri și băuturi din Chicago care este obsedat de gin, stridii de pe Coasta de Est și salate foarte bune, dar căruia nu-i pasă deloc de pizza deep-dish.

