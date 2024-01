Călătorind alături de "TMZ-ul tururilor de fantome" din Brooklyn

Dar nu există decât un singur troleibuz complet negru.

Troleibuzul se deplasează cu greutate pe Atlantic Avenue din Brooklyn, cu cuvintele "Madame Morbid" pictate pe o parte. Când ușa se deschide pentru a-i lăsa pe oaspeți să coboare, iese și un fum înfricoșător.

Madame Morbid este o companie de turism, dar este și alter ego-ul lui Allison Chase, fondatoarea companiei.

Chase, care poartă haine victoriene negre atunci când lucrează, îi conduce pe oaspeți în tururi prin partea mai puțin plăcută a celui mai cool cartier din New York, indicând locurile unor crime celebre, apariții de fantome și multe altele.

"Este mai degrabă un fel de plimbare Disney pe roți", spune Chase pentru CNN Travel. "Îmi place să îi spun TMZ al tururilor cu fantome".

Deși există câteva adrese celebre de-a lungul traseului turului, precum Prospect Park și Brooklyn Navy Yard, nu toate locurile sunt la fel de ușor de recunoscut.

Un exemplu este piscina McCarren Park Pool, situată în Williamsburg, în apropiere de locul în care troleibuzul își ia oaspeții. Acum, piscina este un loc pentru seriale de filme și concerte, dar nu a fost întotdeauna așa.

"Piscina McCarren Park Pool a fost construită în anii 1930 de Robert Moses în cadrul New Deal", explică Chase.

"A fost una dintre cele mai mari piscine timp de mulți ani. Unii oameni s-au înecat în ea. Cartierul a cam luat-o la vale pentru o vreme, așa că a fost abandonată. Era un loc mare pentru comunitatea de oameni fără adăpost și pentru consumatorii de droguri, așa că mulți oameni au murit acolo".

În epoca obsedaților de crime adevărate și a site-urilor de fani dedicate descifrării cazurilor de crimă nerezolvate, dragostea lui Chase pentru tot ceea ce este macabru este nu doar binevenită, ci și sărbătorită.

Ea are o cunoaștere enciclopedică a criminalilor celebri, în special a celor de sex feminin ale căror povești nu sunt la fel de bine cunoscute, și pentru banalități despre acești ucigași.

"Pur și simplu îmi place Ted Bundy", recunoaște ea. "'The Stranger Beside Me' a fost o carte atât de uimitoare încât este greu să nu te îndrăgostești de el. Am fost la Seattle și am făcut un tur de trei zile pentru Ted Bundy. El este preferatul meu".

Deși Chase nu este originară din Brooklyn, lucrurile înfricoșătoare și înfricoșătoare sunt în sângele ei - tatăl ei conduce una dintre cele mai mari companii de case bântuite din America, așa că nu era ciudat când era copil și un transport de globi oculari falși ajungea la ușa familiei.

Dar a fost nevoie de o excursie la Londra și de un tur al fantomelor într-un autobuz cu etaj pentru a-i da ideea de a aduce acest concept în Statele Unite.

Oaspeții care fac rezervări online primesc adresa unei stații de autobuz din enclava hipsterilor din Williamsburg, iar de acolo sunt escortați prin mai multe cartiere istorice din Brooklyn, inclusiv Boerum Hill, Brooklyn Heights și Park Slope.

Turul abordează, de asemenea, probleme legate de îmbogățire, deoarece multe dintre locurile în care au avut loc moartea și conflictul au fost acum construite - într-un caz, într-un avanpost uriaș al magazinului de articole de birotică Staples.

De asemenea, "personaje" faimoase din New York, precum Joan Rivers, Judge Judy și Walt Whitman, sunt menționate pe parcurs.

Primul tur cu troleibuzul a avut loc pe 13 octombrie 2017 - care s-a întâmplat să fie o zi de vineri. În ciuda unor piedici inițiale - cum ar fi faptul că troleibuzul însuși a murit în mijlocul turului inaugural - ofertele Groupon și cuvântul din gură în gură (troleibuzul însuși acționează ca o formă de marketing mobil) au ajutat compania să crească în cel de-al doilea an.

Deși Madame Morbid înregistrează o creștere uriașă a interesului în fiecare an în preajma Halloween-ului, vibrația zilei de 31 octombrie durează tot anul.

De atunci, Chase și compania și-au extins tururile pentru a include ocazional tururi tematice unice, cum ar fi un tur doar pentru cupluri de Ziua Îndrăgostiților (unde fiecare oaspete primește un trandafir negru ca suvenir) și un tur special de noapte în timpul lunilor pline, unde oaspeții pot mânca prăjituri de lună și - dacă doresc - pot urla spre cer.

Personajul turului lui Chase este un amestec de Victoriana și vodevil, cu multe glume - adesea pe seama ei. Deși crede că moartea poate fi un subiect la fel de amuzant ca oricare altul, uneori este nevoie de puțin timp pentru ca vizitatorii tururilor să se încălzească la această idee.

"Vreți să auziți gluma mea preferată despre fantome?", întreabă ea.

"Sigur!", răspunde un oaspete.

"Ăsta e spiritul".

Se face o pauză.

"Asta este. Asta e gluma".

În cele din urmă, chicotelile nervoase ale invitaților se transformă în râsete autentice, iar Chase începe să împartă "rahat de fantomă" (bezele) tuturor celor din troleibuz. Nu va fi ultima dată când îi va face să mănânce din mâna ei.

Sursa: edition.cnn.com