Cele mai interesante trenuri noi care vor veni în 2024

Deci, care este cauza acestei renașteri feroviare?

Populația noastră globală din ce în ce mai urbanizată cere o bună mobilitate - în interiorul orașelor și între acestea. Mulți dintre noi caută, de asemenea, o alternativă rapidă, fiabilă și sustenabilă la mizeria autostrăzilor aglomerate sau a călătoriilor aeriene pe distanțe scurte. Țările din întreaga lume investesc miliarde de dolari în noi infrastructuri care ne vor menține în mișcare în a doua jumătate a secolului XXI.

Dar trenurile sunt mai mult decât o simplă navetă zilnică. Pentru mulți călători, cele mai bune călătorii cu trenul reprezintă o destinație de sine stătătoare, o experiență de neuitat care poate varia de la un vagon care oferă o panoramă de 360 de grade a Alpilor elvețieni până la un "hotel pe șine" de super-lux, cum ar fi emblematicul Simplon-Orient-Express din Veneția.

Iată câteva dintre cele mai bune trenuri noi pe care le veți putea lua în 2024.

De la Paris la Berlin pe timp de noapte - sau de zi

Legăturile dintre două dintre cele mai vizitate capitale europene au fost în mod tradițional destul de slabe, fără trenuri directe din anii 1990. Totuși, acest lucru tocmai s-a schimbat odată cu introducerea unui tren direct de noapte operat de ÖBB (Căile Ferate Federale Austriece).

Inițial, circulând de trei ori pe săptămână prin Strasbourg și Frankfurt, conexiunea "Nightjet" va trece la nocturnă în toamna anului 2024, oferind un serviciu direct de înaltă calitate pentru călătorii de afaceri și turiști.

Ca și în cazul altor rute recente Nightjet, se așteaptă ca cererea să fie mare. Locurile încep de la doar 33 de dolari, iar cabinele de dormit de la 105 dolari de persoană.

Paris-Berlin pare, de asemenea, să obțină o conexiune pe timp de zi, deoarece SNCF (compania feroviară de stat din Franța) colaborează cu omologul său german pentru a introduce un tren direct de mare viteză TGV în 2024, care va dura aproximativ șapte ore pentru a efectua călătoria. Așteptați-vă la vești în acest sens spre sfârșitul anului.

Noul tren de super-lux din Italia

Cu un an mai târziu decât se aștepta, noul și gloriosul tren de super-lux al Italiei, "Orient Express - La Dolce Vita", își va întâmpina primii pasageri undeva în 2024.

Creat de grupul hotelier francez Accor, trenul se adresează călătorilor preocupați de design, renunțând la stilul tradițional Belle Epoque al trenului Simplon-Orient-Express din Veneția pentru interioare care celebrează decorul, arta și arhitectura italiană a anilor 1960, plus un aspect exterior inspirat de bărcile cu motor de lux, cum ar fi legendarul Riva Aquarama.

Acesta va străbate Italia de la nord la sud, pe șase itinerarii regulate, prezentând nenumăratele comori istorice ale țării, de la Alpii italieni, Veneția și Roma până la Matera și Palermo în sud. Călătoriile spre Sicilia vor include un salt memorabil prin Strâmtoarea Messina cu ultimul feribot de pasageri din Europa.

Trenul hiper-luxos de 11 vagoane va avea un "vagon-bar" elegant, cu muzică live și jocuri, 12 cabine de lux căptușite cu lemn și 18 apartamente principale dotate cu paturi duble, canapea, fotolii și baie privată.

Călătorii se vor bucura de servicii de cinci stele la bord, savurând gastronomie italiană, produse regionale și de sezon și cele mai bune vinuri.

Inaugurat cu șase itinerarii de una sau două nopți de la Roma, începând de la aproximativ 2.000 de dolari de persoană, ulterior vor fi adăugate rute internaționale către Paris, Istanbul și Split, pe coasta adriatică a Croației. Promite să fie o experiență minunată pentru cele 62 de persoane norocoase care își vor asigura un loc în fiecare călătorie.

De la Bruxelles la Praga cu un vagon de dormit

Având în vedere că cererea de trenuri de noapte în Europa depășește deja oferta, mai multe startup-uri ambițioase au dezvăluit planurile de a introduce noi rute interesante.

Cooperativa belgiano-olandeză European Sleeper a ajuns pe șine în 2023 și își va extinde trenul Bruxelles-Berlin până la Dresda și Praga în mai 2024, oferind o legătură directă atât de necesară între orașele din vestul și centrul Europei.

Legând patru dintre cele mai importante puncte turistice ale continentului, locurile și cușetele sunt deja la mare căutare, în special în lunile de vară, în perioada de vârf pentru turiștii cu rucsacuri. Vagoanele renovate dispun de compartimente de dormit, paturi cușete și scaune înclinate, destinate călătorilor cu bugete diferite, alături de caracteristici moderne, precum puncte de încărcare și WiFi.

De asemenea, hub-ul European Sleeper de la Bruxelles deschide oportunități pentru călătorii britanici și francezi de a ajunge mai ușor în orașele din Europa Centrală, prin conexiuni ușoare cu trenurile internaționale Eurostar din capitala belgiană.

De mare viteză spre Pompei

Mai mult de patru milioane de oamenivizitează anualorașul roman Pompei din sudul Italiei, celebru pentru că a fost distrus de o erupție vulcanică în anul 79 e.n. Pentru cei care folosesc transportul public, călătoria nu a fost întotdeauna cea mai ușoară, fiind necesară trecerea în Napoli de la trenurile din rețeaua națională la un transport în comun local șubred și învechit, infamele trenuri Circumvesuviana.

Dar acest lucru se va schimba în 2024, cu o conexiune săptămânală directă de mare viteză de la Roma, care va dura doar două ore. Compania națională de căi ferate Trenitalia a extins legătura după un test în 2023, folosind superbele sale trenuri de mare viteză Frecciarossa (Săgeata Roșie).

În loc să circule o zi pe lună, așa cum au făcut în 2023, ruta va funcționa acum o dată pe săptămână, ceea ce este mai viabil. Plecând din Roma cu puțin înainte de ora 9 dimineața, călătoria le permite vizitatorilor opt ore pentru a explora Pompei și a se întoarce totuși la Roma până la ora 21.00 pentru o cină târzie.

Pentru a economisi timp, biletele de intrare și informațiile sunt disponibile în tren, iar autobuzele de transfer dedicate îi duc pe pasageri de la gară la ruine.

Vestea proastă? Trenul circulă doar duminica și în anumite sărbători legale.

De la Madrid la Paris în stil (rapid)

În ciuda miliardelor de dolari investite în noi conexiuni de mare viteză pe sub Pirinei, serviciile feroviare transfrontaliere între Spania și Franța sunt în prezent lamentabile, cu doar câteva trenuri pe zi.

Acest lucru se va îmbunătăți în 2024, pe măsură ce companiile feroviare spaniole și italiene își vor intensifica concurența cu TGV-urile franceze, care operează în prezent ruta. Operatorul feroviar național spaniol Renfe a introdus noi rute de la Madrid și Barcelona către Lyon/Marseille în 2023, iar Trenitalia a anunțat planuri pentru o legătură Paris-Barcelona-Madrid în 2024, folosind trenurile sale Frecciarossa de 249 mph.

Trenitalia operează deja cu succes în Franța și Spania, iar noua rută Paris-Barcelona ar oferi oportunități extinse de călătorii de mare viteză, făcând legătura cu operațiunea sa separată Iryo, care concurează cu Renfe pe mai multe rute care pornesc din Madrid.

Potrivit lui Luigi Ferraris, directorul general al FS Italiane, grupul mamă al Trenitalia, compania este, de asemenea, interesată de noi rute feroviare care să conecteze Spania și Italia prin sudul Franței - un coridor intens circulat, dominat în prezent de companiile aeriene din cauza lipsei trenurilor rapide și directe.

În jurul lumii în 80 de zile

Patru continente, 13 țări și șapte trenuri de lux în 80 de zile - experiența supremă pentru cunoscătorii de călătorii pe calea ferată va pleca la sfârșitul anului 2024.

Compania specializată în călătorii Railbookers a alcătuit un nou itinerar monumental care cuprinde șapte dintre cele mai emblematice trenuri din lume: Rocky Mountaineer în Canada, The Belmond Royal Scotsman, Venice Simplon-Orient Express, Golden Eagle Danube Express prin Europa Centrală, The Maharajahs' Express în India, Rovos Rail în Africa de Sud și cel mai luxos tren din Asia de Sud-Est, recent reînviat Eastern & Oriental Express (vezi mai jos).

"Cererea de trenuri de lux continuă să crească și, ca răspuns, am creat cea mai bună excursie de pe lista de dorințe", a declarat Frank Marini, CEO și președinte al Railbookers, într-o declarație transmisă presei. "Întrucât am observat o tendință de a combina itinerariile pentru a include mai multe trenuri de lux, am creat acest itinerar pe măsură, împreună cu alte itinerarii mai mici, personalizabile, care prezintă aceste trenuri emblematice."

Călătorii care vor face întreaga călătorie de 80 de zile, începând de la 119.599 de dolari de persoană, vor pleca din Vancouver pe 28 august, continuând prin peste 20 de orașe din Europa, India, Africa de Sud și Malaezia până la destinația finală din Singapore. Hotelurile, transferurile de bagaje, zborurile, majoritatea meselor și excursiile în afara trenului sunt gestionate de specialiști în turism, lăsându-vă liberi să vă relaxați și să vă bucurați de o călătorie unică în jurul lumii.

Întoarcerea E&O

Una dintre cele mai mari călătorii cu trenul de lux din lume revine pe șine în 2024, după o pauză de patru ani. Gloriosul tren Belmond Eastern & Oriental Express, de culoare verde și aurie, își va croi din nou drum prin peisajele mereu schimbătoare ale Malaeziei, în călătoria sa de la Singapore la Kuala Lumpur, înainte de a continua spre nord pentru a vizita Langkawi și Penang.

În timpul acestei pauze, trenul a fost meticulos renovat și restilizat pentru a-și menține reputația de lux de cinci stele și de bucătărie incredibilă. Iconicul balcon de observație în aer liber din partea din spate a trenului și legendarul său piano bar rămân o parte esențială a experienței E&O.

Un trio de călătorii "Essence of Malaysia" va avea loc în februarie, noiembrie și decembrie 2024, cu prețuri începând de la 3.410 dolari de persoană. Din păcate, E&O nu va reveni încă pe vechea sa rută peste graniță spre capitala thailandeză, Bangkok - deși se speră că acest lucru va fi posibil în anii următori.

Noua generație Nightjet

În ultimii ani, trenurile austriece cu vagon de dormit Nightjet au fost catalizatorul unei renașteri a călătoriilor pe calea ferată pe timp de noapte pe care puțini le-ar fi prezis în urmă cu un deceniu. Acum, noi rute și o flotă de 33 de trenuri noi, construite la comandă, vor extinde și îmbunătăți semnificativ oferta Nightjet pentru călătorii europeni în 2024.

Rutele de la Viena și Innsbruck către Hamburg vor fi primele care se vor bucura de noile trenuri cu o capacitate de 143 mph, dar acestea se vor extinde treptat și pe alte rute care leagă capitala austriacă de Italia, Elveția, Germania și Franța până în 2025.

Fiecare tren nou dispune de un design interior de ultimă generație, inclusiv mini-cabine în stil capsulă pentru călătorii singuri, compartimente de dormit cu dușuri și toalete proprii, precum și un vagon multifuncțional care găzduiește o cafenea-bar, cabine accesibile, spații securizate pentru biciclete și spațiu pentru bagaje voluminoase și echipamente pentru sporturi de iarnă.

Debutul lor va permite Căilor Ferate Austriece să retragă trenurile mai vechi care nu mai corespund așteptărilor pasagerilor, dar trenurile vor permite în primul rând ÖBB să extindă operațiunile Nightjet pentru a deservi noi rute, inclusiv Zürich-Barcelona din decembrie 2024.

Matterhorn în stil VIP

Cea mai nouă experiență de călătorie exclusivă din Zermatt combină o călătorie nostalgică pe calea ferată pentru a vedea muntele emblematic al Elveției cu un festin de delicii culinare din regiune. Trenul "NostalChic" al Căii Ferate Gornergrat duce doar 22 de oaspeți pe săptămână la cel mai înalt punct terminus feroviar în aer liber din Europa, la 3.170 de metri deasupra nivelului mării, bucurându-se de priveliști panoramice incredibile asupra Matterhorn și a zeci de alte vârfuri alpine.

Începând cu băuturi și gustări elvețiene în Zermatt, experiența VIP de șase ore include opriri foto Insta-friendly, un loc garantat la fereastră într-un tren cu roți dințate din anii 1960, frumos restaurat, spre Gornergrat și un ghid local. Există, de asemenea, o masă gourmet cu patru feluri de mâncare, cu vinuri asociate, la hotelul spa de patru stele Riffelhaus 1853 din Riffelalp, între Zermatt și Gornergrat. Disponibilă doar o dată pe săptămână, experiența costă 365 de dolari de persoană.

Alternativ, o călătorie standard dus-întors (cu un tren regulat) de la Zermatt la Gornergrat costă 115 dolari de persoană, cu o reducere de 50% pentru deținătorii Swiss Travel Pass.

