Cea mai mare navă de croazieră din lume este supusă unor verificări cu doar câteva săptămâni înainte de prima călătorie din istorie

Icon of the Seas, nava de 1.198 de picioare a companiei Royal Caribbean, care urmează să plece din Miami, Florida, la 27 ianuarie 2024, a fost fotografiată la sosirea în Ponce, Puerto Rico, pentru "inspecții de reglementare" la începutul acestei săptămâni.

"Oh, uite cine tocmai a sosit în această dimineață în portul din Ponce, Puerto Rico!". a scris Michael Bayley, președintele și directorul general al Royal Caribbean International, într-o postare pe Facebook împărtășită marți .

Ultimele pregătiri

"În următoarele câteva zile, o mulțime de inspecții de reglementare, echipamente de încărcare și descărcare, muncitori de pe șantier care pleacă acasă, mai mulți membri ai echipajului care sosesc împreună cu un membru al echipajului foarte special."

Imensa navă cu 20 de punți, care are o capacitate de până la 5.610 oaspeți și 2.350 de membri ai echipajului, va sosi în Miami pe 9 ianuarie, potrivit lui Bayley, care a adăugat că pregătirile "merg bine".

Icon of the Seas a fost predat oficial Royal Caribbean la șantierul naval Meyer Turku din Turku, Finlanda, pe 27 noiembrie 2023.

Nava, a cărei construcție a durat 900 de zile, se pregătește acum să primească pasagerii pentru călătoria sa inaugurală, o călătorie de șapte zile în jurul Caraibelor.

Aceasta va oferi aventuri în Caraibe de Est sau de Vest pe tot parcursul anului, cu plecare din Miami, cu destinații precum St. Maarten, Mexic, St. Thomas și insula privată Royal Caribbean, Perfect Day at CocoCay din Bahamas, pe itinerariul său.

Cei de la bord se vor putea bucura de o serie de caracteristici interesante, inclusiv cel mai mare parc acvatic din lume pe mare, opt cartiere și aproximativ 40 de baruri și opțiuni de luat masa diferite.

Lansare extrem de așteptată

The Hideaway va găzdui prima piscină infinită suspendată din lume pe mare, în timp ce Chill Island va găzdui patru dintre cele șapte piscine ale navei și o zonă rezervată exclusiv adulților. Thrill Island va cuprinde un traseu de frânghii/călătorie de senzații tari care le va permite oaspeților să se balanseze la 154 de metri deasupra oceanului, precum și un simulator de valuri FlowRider și un teren de mini-golf.

"Astăzi, sărbătorim mai mult decât o nouă navă; este, de asemenea, sărbătorirea culminării a peste 50 de ani de inovație și visare la Royal Caribbean pentru a crea cea mai bună experiență de vacanță", a declarat președintele și directorul executiv al Royal Caribbean Group, Jason Liberty, în timpul unei ceremonii la șantierul naval în noiembrie.

Cea mai recentă apariție a navei vine după ce starul fotbalului argentinian Lionel Messi a fost numit icoana oficială a acesteia.

Potrivit unei declarații a companiei de croaziere, Messi, care a fost numit de Time Magazine "Sportivul anului 2023", va participa la celebrarea numirii navei la sfârșitul acestei luni.

Icon of the Seas a atras o mulțime de atenție de când a fost dezvăluit în octombrie 2022, și nu toate au fost pozitive.

'Reacție incredibilă'

În iulie anul trecut, o imagine colorată a secțiunii sale de pupa a devenit virală, unii utilizatori catalogând-o drept o "monstruozitate" și o "grămadă de decadență".

Cu toate acestea, experții au sugerat ulterior că această reacție nu a fost deosebit de neobișnuită.

"Imaginile cu navele Royal Caribbean au stârnit adesea reacții puternice", a declarat expertul în croaziere Stewart Chiron pentru CNN Travel, atunci când a fost întrebat despre această reacție în luna august.

"Răspunsurile negative la Icon of the Sea provin, în mod evident, de la persoane care nu fac croaziere. Imaginea actuală este destul de colorată și înfățișează o navă cu o mulțime de opțiuni. Răspunsurile pozitive le depășesc cu mult pe celelalte".

Contactat de CNN la vremea respectivă, un purtător de cuvânt al Royal Caribbean nu a comentat reacțiile la imagine, dar a subliniat că Icon of the Seas a primit o "reacție incredibilă", care a dus la cea mai mare săptămână de rezervări din istoria companiei.

Icon of the Seas preia titlul de "cea mai mare navă de croazieră din lume" de la Wonder of the Seas, o altă navă din flota Royal Caribbean, care măsoară 1.188 de picioare în lungime și deține 18 punți.

Karla Cripps și Jacopo Prisco de la CNN au contribuit la acest articol

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com