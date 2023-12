Travis Kelce dezvăluie cadoul drăguț pe care i l-a făcut Austin, fratele lui Taylor Swift, de Crăciun

Austin este fratele lui Taylor Swift și și-a însoțit sora superstarului în ziua de Crăciun, la începutul acestei săptămâni, îmbrăcat în Moș Crăciun, la un meci de fotbal în care a jucat Kelce, iubitul cântăreței "Karma".

Într-un episod special de vineri al podcastului lui Kelce și al fratelui său Jason, "New Heights with Jason and Travis Kelce", Travis a declarat că Austin "m-a făcut să mă simt ca un copil, deoarece cadoul pe care mi l-a făcut a fost direct din pungă".

"Era în sacul lui Moș Crăciun, uau, [el] l-a scos și mi-a înmânat o casetă VHS cu filmul meu preferat de fotbal din toate timpurile", a adăugat Kelce. "Moș Crăciun e grozav".

Și care a fost cadoul de la Moșul nu atât de secret?

O copie VHS a filmului "Little Giants", un film din 1994 despre doi frați rivali din echipele de fotbal de tineret.

Este un film preferat al lui Kelce, care a jucat împotriva fratelui său Jason și a lui Philadelphia Eagles în Super Bowl la începutul acestui an.

La podcastul de vineri, fraților fotbaliști li s-a alăturat soția lui Jason, Kylie, care a spus că alegerea ei pentru persoana care "a dus jocul lor pe noi culmi de sărbători" a fost Austin Swift, în vârstă de 31 de ani, când s-a costumat în Moș Crăciun.

"A fost un angajament total", a spus Travis Kelce despre costum. "Și a făcut-o praf".

