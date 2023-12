Time Out face lista celor mai bune orașe din lume pentru 2022

În fiecare an, compania de presă solicită celor aproximativ 20.000 de locuitori ai orașelor din întreaga lume, alături de rețeaua sa globală de editori, să identifice ceea ce face ca orașul lor să fie grozav, prin intermediul unui sondaj cunoscut sub numele de Time Out Index. Time Out utilizează datele rezultate pentru a întocmi clasamentul global al orașelor.

Nu doar frumusețea orașului Edinburgh i-a adus primul loc în topul pentru anul 2022, ci și festivalurile de artă și scena gastronomică în creștere, iar localnicii chestionați au lăudat capacitatea de a merge pe jos a orașului, precum și atmosfera primitoare și incluzivă.

"A fost uimitor să vedem cât de mult s-a dezvoltat orașul de când eram copii și am crescut aici", a declarat pentru CNN Travel echipa din spatele barului de vinuri Eleanore din Edinburgh, deschis recent și evidențiat de Time Out ca fiind unul dintre punctele de atracție ale orașului. "Este minunat să vedem că primește recunoașterea pe care o merită".

În timp ce lista de anul trecut a lăudat locurile care s-au mobilizat în timpul pandemiei, anul acesta Time Out a pus accentul pe tot ceea ce am ratat în ultimii doi ani, examinând îndeaproape restaurantele, barurile, viața de noapte și muzeele fiecărui oraș.

Scopul, spune Time Out, este de a face din acest clasament "cea mai bună listă de călătorie pentru 2022".

"Toate sunt locuri care excelează în ceea ce îi inspiră pe oameni să călătorească și să încerce lucruri noi", a declarat Huw Oliver de la Time Out pentru CNN Travel.

Rezistență și petrecere

Pe locul 2, imediat după Edinburgh, se află centrul american din Midwest, Chicago, lăudat atât pentru scena cluburilor de noapte de la primele ore ale dimineții, cât și pentru rezistența sa din perioada pandemiei. Pe locul al treilea pe listă se află Medellín, Columbia, renumit pentru viața de noapte, hotelurile de tip boutique și mâncarea apetisantă.

Și Scoția se află pe locul 4 pe listă, Glasgow, unde Time Out a apreciat opțiunile variate de mâncare și atmosfera prietenoasă a orașului.

Inițiativele de sustenabilitate, siguranța și transportul public sunt, de asemenea, factori care intră în clasament. În ceea ce privește ecologia, Time Out remarcă recenta inițiativă a clubului SWG3 din Glasgow de a genera energie prin căldura corporală a dansatorilor, în timp ce Amsterdam, pe locul 5, este recunoscut ca fiind cel mai prietenos oraș din lume pentru bicicliști.

Obiectivul, spune Oliver de la Time Out, a fost ca în 2022 să evidențieze "toate lucrurile care fac din orașe locuri distractive și vibrante de vizitat". Consultați clasamentul complet aici.

Top 10 cele mai bune orașe din Time Out

1. Edinburgh, Scoția

2. Chicago, SUA

3. Medellín, Columbia

4. Glasgow, Scoția

5. Amsterdam, Țările de Jos

6. Praga, Republica Cehă

7. Marrakech, Maroc

8. Berlin, Germania

9. Montreal, Canada

10. Copenhaga, Danemarca

Sursa: edition.cnn.com