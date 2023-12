"The Watcher": Locuitorii din apropierea adevăratei case au trecut peste asta

Potrivit NJ.com, vizitatorii vin de pretutindeni pentru a vedea casa care a inspirat serialul din Westfield, New Jersey.

"M-am gândit să vin doar pentru cât de interesantă este povestea", l-a citat publicația pe Pradeep Soni, care a condus 25 de minute de acasă pentru a arunca o privire. "Casa este totuși frumoasă. Nu este înfricoșătoare sau ceva de genul ăsta".

Gigantul de streaming descrie "The Watcher" astfel: "Familia Brannock se mută în ceea ce trebuia să fie casa lor de vis din suburbii, care devine rapid un iad".

"Scrisorile sinistre de la cineva care își spune "The Watcher" sunt doar începutul, pe măsură ce secretele sinistre ale cartierului ies la iveală", se arată în descrierea serialului.

Acesta se bazează pe povestea adevărată a familiei Broaddus care, la scurt timp după ce a cumpărat casa cu șase dormitoare, a început să primească scrisori anonime care deveneau din ce în ce mai amenințătoare. New York Magazine a documentat povestea lor sfâșietoare în 2018 într-un articol intitulat "The Haunting of a Dream House".

În cele din urmă, familia a vândut casa pentru mai puțin decât a plătit pentru ea.

"Suntem cu toții îngrijorați pentru familia care locuiește acolo acum și pentru vecinii lor", a declarat Trish Dulinkski, rezidentă, pentru NJ.com. "Nu-mi pot imagina cât timp va trece până când oamenii își vor pierde interesul, astfel încât cartierul să revină la normal, și nici nu-mi pot imagina câte scrisori vor primi bieții proprietari actuali de la nebuni din toată lumea."

"The Watcher" se pare că nu a filmat în casa reală de pe bulevardul 657, folosind în schimb o casă din Rye, New York.

