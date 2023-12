'The Walking Dead' începe să se îndrepte spre final. Dar nu va muri prea curând

Într-adevăr, "Sfârșitul", în acest caz, va fi oarecum înșelător, mai multe personaje cheie fiind deja angajate în seriale secundare destinate să fie lansate după încheierea serialului. Și asta fără a pune la socoteală "Fear the Walking Dead", care se îndreaptă spre cel de-al optulea sezon, unul dintre cele trei titluri conexe (alături de " The Walking Dead: World Beyond" și "Tales of the Walking Dead") prezentate anterior.

Emisiunile care urmează să apară au suferit unele modificări, poate cea mai mare ciudățenie fiind faptul că un proiect care combină starul original Andrew Lincoln (alias Rick) și Danai Gurira (Michonne) va urma deloc calea serialului. Cei doi ar fi trebuit să fie prezentați într-un trio de filme de cinema - dezvăluit când Lincoln a părăsit serialul în 2018 - înainte de anunțul de la Comic-Con din iulie că revenirea lor va fi sub formă de episoade prin intermediul serviciului de streaming al rețelei, AMC+.

Un alt cuplu de profil înalt, care îi implică pe Daryl (Norman Reedus) și Carol (Melissa McBride), a suferit, de asemenea, o schimbare majoră, McBride retrăgându-se din proiect din motive logistice. În plus, există combinația improbabilă dintre Negan (Jeffrey Dean Morgan) și Maggie (Lauren Cohan) într-un al treilea serial - puțin probabilă deoarece ea a nutrit o ranchiună de înțeles pentru că, alertă de spoiler, el i-a ucis soțul în bătaie cu o bâtă de baseball în sezonul al șaptelea.

Distribuția a suferit schimbări considerabile și a avut parte de multe pierderi de la premiera serialului în noaptea de Halloween din 2010 și se bănuiește că vor mai fi și alte sacrificii înainte de a se termina.

Acestea fiind spuse, diversele spin-off-uri par să estompeze o parte din suspansul cu privire la ce se va întâmpla - și cine va supraviețui - pe măsură ce se derulează această serie finală de episoade, care găsește grupul de bază implicat în amenințarea cunoscută sub numele de Commonwealth, o comunitate neobișnuit de avansată pentru aceste vremuri post-apocaliptice, dar care este în continuare condusă de oameni teribili, îngrozitori.

Sincer, franciza născută din cărțile de benzi desenate ale scriitorului Robert Kirkman și artistului Tony Moore ar beneficia aproape sigur de urmărirea unui profil ceva mai redus, dar AMC a răspuns la succesul serialului exploatându-l în toate modurile imaginabile, inclusiv în alte medii. Amețită de visele unui "Război al stelelor" propriu, rețeaua s-a lansat într-un "univers" "Walking Dead", poate cel mai des folosit termen din peisajul actual al divertismentului.

Deși serialul emblematic s-a răcit considerabil de la apogeul său - când se clasa ca fiind cel mai urmărit show de la televizor, practic nemaiauzit pentru o rețea de bază prin cablu, având o medie de peste 14 milioane de telespectatori la apogeu -, rămâne o atracție formidabilă și un greu al social-media.

Promisiunea unui "final", chiar dacă de fapt nu este, al unui sezon care - împărțit în trei secțiuni - a început de fapt cu peste un an în urmă, va crea aproape sigur un punct de inflexiune și va alimenta interesul pentru ultimele episoade.

Totuși, dacă titlul s-a referit întotdeauna atât la oamenii zdrențăroși, cât și la monștrii care îi vor transforma în pradă, "The Walking Dead" s-ar putea referi și la natura indestructibilă actuală a francizei. Și, în ciuda oricărui tam-tam care înconjoară marșul său spre această linie de sosire arbitrară, fiți siguri că angajamentul AMC față de televiziunea zombificată nu pleacă nicăieri.

"The Walking Dead" își începe ultimele opt episoade pe 2 octombrie, la ora 21:00 ET, la AMC.

