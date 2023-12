'The Voice' încoronează un câștigător al sezonului 24

În competiție au intrat Huntley, cântărețul echipei Niall Horan, și Ruby Leigh, cântăreața echipei Reba McEntire, iar Leigh și antrenoarea Reba au cântat un cover al piesei "Rockin' Around the Christmas Tree" de Brenda Lee.

Huntley și antrenorul său Horan au interpretat o versiune acustică a piesei "Knockin' on Heaven's Door" de Bob Dylan.

Horan l-a lăudat pe Huntley pe tot parcursul competiției.

"Huntley este genul de băiat cu care aș ieși oricum", a spus Horan despre vocalistul din Virginia, care în cele din urmă a fost încoronat câștigător al sezonului 24.

"Niall mi-a arătat că pot fi eu însumi în această industrie", a spus Huntley despre Horan înainte de câștigarea concursului. "Pot să fiu Huntley cel caraghios și îmi place asta."

În altă parte în finală, Lila Forde a interpretat o interpretare a piesei "Sleigh Ride" de Ella Fitzgerald cu antrenorul John Legend. Ford a încheiat competiția pe locul cinci.

Jacquie Roar, din echipa Reba, a cântat o preluare a piesei "No One Else on Earth" de Wynonna Judd. Ea s-a clasat pe locul patru.

Cântăreața Mara Justine, din echipa Niall, a interpretat un cover al piesei "Wasted Time" a trupei Eagles. Cântăreața din New Jersey s-a clasat pe locul al treilea.

Sursa: edition.cnn.com