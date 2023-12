"The Mandalorian" apasă butonul de resetare în cel de-al treilea sezon al său

Într-unul dintre aspectele mai ciudate ale tradiției mandaloriene, îndepărtarea coifului l-a făcut pe Din Djarin (Pedro Pascal, sau cel puțin vocea lui) să fie considerat un apostat, ceea ce l-a determinat să se întoarcă în lumea sa natală pentru a se ispăși.

Călătoria, însă, necesită mai întâi câteva popasuri, începând cu o secvență de acțiune musculoasă care implică o creatură gigantică, urmată de o vizită la vechiul său prieten Greef Karga (Carl Weathers) și o alta la Bo-Katan (Katee Sackhoff), care nu înțelege angajamentul lui Djarin față de codul mandalorian. (Karga a explicat absența lui Cara Dune, după ce Disney a ales să se despartă de actrița care o interpreta, Gina Carano, din cauza unor postări ofensatoare pe rețelele de socializare).

Ceea ce a rămas, într-un episod scris de producătorul executiv Jon Favreau, au fost mici și plăcute bucăți de comedie, cele mai multe dintre ele implicându-l pe Grogu, alias Baby Yoda, care s-a amuzat în diverse moduri, de la confundarea unui mic extraterestru cu un animal de companie până la explorarea minunilor unui scaun rotativ.

În măsura în care sezoanele anterioare din "The Mandalorian" au fost conduse de căutarea unui cămin pentru Grogu, înainte ca cei doi să se reunească în "The Book of Boba Fett" (de fapt, "The Mandalorian Season 2B"), premiera s-a simțit modestă în ceea ce privește scara sa narativă. Harul salvator a provenit din priceperea cu care Favreau și colegul său producător Dave Filoni explorează universul "Star Wars", de la filmele recente până la serialele animate "Star Wars: The Clone Wars" și "Star Wars Rebels", unde Bo-Katan și-a făcut debutul.

Disney+ nu a pus episodul la dispoziția criticilor în avans, ceea ce a alimentat așteptările ca primul episod să conțină un fel de revelație sau surpriză, poate la fel ca și cameo-ul major care a încheiat cel de-al doilea sezon.

"The Apostate", însă, a fost de fapt opusul acestui lucru, mai degrabă un caz de intrare ușoară în sezon decât de intrare în forță în el, pregătind în același timp teren pentru o scufundare în politica mandaloriană - bazându-se pe impresia, aparent, că la un an după "Book of Boba Fett" fanii serialului, ca și Grogu, sunt pregătiți să stea pur și simplu relaxați și să se bucure de călătorie.

Sursa: edition.cnn.com