'The Color Purple' își încheie cu brio călătoria muzicală înapoi pe ecran

Având printre producători nume puternice precum Oprah Winfrey (care a jucat în filmul din 1985 și care a promovat cu plăcere acest film) și regizorul filmului original, Steven Spielberg, "The Color Purple" este, într-un fel, o oglindă a versiunii cinematografice a filmului "In the Heights ", prin modul în care regizorul Blitz Bazawule (printre ale cărui credite se numără și videoclipul lui Beyoncé "Black is King") captează energia de pe Broadway a numerelor de cântece și dansuri, valorificând în același timp obiectivul mai larg pe care îl permite filmul.

Amplasată în Georgia începând cu anul 1909, povestea se desfășoară pe un fundal sobru de durere și abuz în situația lui Celie(Fantasia Barrino, care își reia rolul de pe Broadway la debutul său în film), care este vândută de tatăl ei abuziv crudului Mister ("Rustin's" Colman Domingo). Mutarea o separă curând pe Celie de sora ei Nettie ("The Little Mermaid", Halle Bailey, din nou luminoasă), singura persoană pe care o iubește cu adevărat.

Mister, între timp, încă tânjește după cântăreața cu care ar fi vrut să se căsătorească, Shug Avery (Taraji P. Henson, care își cântă melodiile cu un abandon nesăbuit), care îi deschide lui Celie ochii către posibilități mai largi și aduce lumină într-o existență altfel sumbră.

Pe măsură ce anii trec, fiul lui Mister, Harpo (Corey Hawkins), se implică cu Sofia, care, interpretată de Danielle Brooks, fură fiecare scenă în care apare - ceea ce nu este puțin lucru într-un mediu atât de bogat în ținte pentru actorii secundari. Independentă și predispusă să lupte împotriva moravurilor patriarhale, Sofia se confruntă cu o forță pe care nu o poate învinge: rasismul deschis, sancționat de guvern, sub care trăiesc.

În timp ce muzica pentru "The Color Purple" nu se mândrește cu o paradă constantă de spectacole, cântecele fac să avanseze narațiunea și să șlefuiască marginile mai dure ale situației sumbre a lui Celie, ceea ce explică cum o poveste cu atât de multă brutalitate subiacentă a putut scăpa cu un rating PG-13 mai puțin restrictiv în acest pachet.

Poate chiar mai mult decât filmul original (și da, dacă clipiți, veți pierde un cameo nostalgic), "The Color Purple" oferă un testament al rezistenței și al rezistenței spirituale, adus cu putere acasă atunci când Barrino cântă melodia emblematică a musicalului câștigător al premiului Tony, "I'm Here".

"The Color Purple" este, într-adevăr, aici, așezat ca piesă centrală a unui sezon de sărbători cu multe filme noi, dar relativ puține care să ofere o motivație puternică pentru a se aventura la un cinematograf. Depășirea acestor vânturi potrivnice ar putea fi o provocare, dar Bazawule și compania au creat genul de spectacol antrenant care beneficiază de împărtășirea lui cu o mulțime, pe un ecran egal cu scara performanțelor sale și cu mărimea inimii sale.

"The Color Purple" are premiera pe 25 decembrie în cinematografele din SUA și este distribuit de Warner Bros. ca și CNN, o unitate a Warner Bros. Discovery. Filmul este clasificat PG-13.

Sursa: edition.cnn.com