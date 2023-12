Te va vrăji: Continuarea Disney+ "Hocus Pocus 2" este magică

Decorul pe tema Halloween-ului îl pot înțelege, dar Ziua Recunoștinței este încă la câteva luni distanță și la o aruncătură de băț de Crăciun, Kwanzaa și Hanukkah - totul pare mult prea devreme.

Ceea ce sunt pregătită, însă, sunt temperaturile mai scăzute, ca să am o scuză pentru a sta în casă, să mă ghemuiesc pe canapea și să urmăresc o parte din noul conținut de streaming din această săptămână.

Trei lucruri de urmărit

'Hocus Pocus 2'

Apropo de Halloween: Aproape 30 de ani după ce Bette Midler, Kathy Najimy și Sarah Jessica Parker ne-au binecuvântat - sau ar trebui să fie blestemat? - cu ceea ce este considerat în general filmul oficial al sezonului înfricoșător, trio-ul se întoarce în rolul vrăjitoarelor noastre preferate într-o continuare a clasicului Disney "Hocus Pocus".

Noul film le reînvie atât pe surorile Sanderson, cât și o parte din premisa filmului original - un trio de elevi de liceu trebuie să încerce să le oprească pe acestea să se răzbune (din nou) pe orașul Salem, după ce au dezlănțuit din greșeală o magie neagră și le-au readus la viață. Totuși, nu ai fi tentat să aprinzi lumânarea Black Flame pentru a o auzi pe Midler cântând o melodie de spectacol?

"Hocus Pocus 2" este acum difuzat în streaming pe Disney+.

"Blonde

Ana de Armas reușește cu siguranță să arate ca Marilyn Monroe.

Fosta Bond girl a primit recenzii entuziaste pentru rolul principal din noul film "Blonde" și pentru modul în care o canalizează pe bomba de la Hollywood, a cărei viață - și moarte la vârsta de 36 de ani, în 1962 - a fost controversată în aproape toate sensurile.

"Blonde" dramatizează viața tragicei actrițe, cu o narațiune neconvențională (și, de asemenea, controversată) care încearcă să descopere straturile și să treacă dincolo de superstarul ei pentru a o descoperi mai bine pe adevărata Norma Jeane Mortenson.

Filmul este difuzat acum pe Netflix.

'Yvonne Orji: A Whole Me'

Dacă ați văzut "Momma I Made It!" - prima emisiune specială HBO a lui Yvonne Orji - atunci probabil că râdeți în sinea dumneavoastră de titlul celei de-a doua.

În "A Whole Me", vedeta din "Insecure" s-a întors cu un al doilea spectacol de comedie care amestecă stand-up și scenete scrise, vorbind despre orice - inclusiv despre pandemia Covid-19, întâlniri și relații - și adăugând câteva povești hilare despre părinții ei, care au jucat un rol central și în primul ei special.

Noul special al lui Orji debutează în această seară la ora 22:00 la HBO și va fi difuzat ulterior pe HBO Max (ambele sunt deținute de compania mamă a CNN, Warner Bros. Discovery).

Două lucruri pe care trebuie să le ascultați

Fără îndoială, una dintre cele mai mari exporturi muzicale ale Islandei, Björk s-a întors cu muzică nouă.

"Fossora" este cel de-al zecelea album al ei, iar ea a explicat tema acestuia pentru Pitchfork ca fiind o întruchipare a "perioadei ei de ciupercă".

"Este ceva care trăiește sub pământ, dar nu cu rădăcini de copac", a explicat ea despre ciupercile-metafore care au ghidat noul album. "Un album cu rădăcini de copac ar fi destul de sever și stoic, dar ciupercile sunt psihedelice și apar peste tot".

"Fossora" este lansat acum.

Am fost obsedat de Rita Wilson de când a cântat rap "Hip Hop Hooray" de la Naughty by Nature în primele zile ale pandemiei.

Și să nu uităm, așa cum ar sugera o astfel de performanță, că este și o cântăreață desăvârșită. Cel mai recent album al ei, "Rita Wilson Now & Forever: Duets", include colaborări cu artiști importanți, printre care Keith Urban, Josh Groban, Willie Nelson, Elvis Costello și Leslie Odom Jr.

"Aceste cântece se simt ca și cum ar fi Great American Songbook al meu, datorită compoziției și impactului pe care l-au avut asupra mea", a declarat Wilson într-un comunicat. "Mă uitam la aceste cântece și la modul în care ele ar putea fi conversații între doi oameni. Mi-a plăcut că versurile puteau veni din două puncte de vedere, chiar dacă au fost scrise în mare parte pentru a fi cântate de o singură persoană."

Albumul este, de asemenea, disponibil acum.

Un lucru despre care să vorbim

Kelly Ripa varsă ceaiul.

În noua ei carte, "Live Wire: Long-Winded Short Stories", ea vorbește despre cât de grele erau uneori lucrurile cu fostul ei coprezentator de la "Live with Regis and Kelly", Regis Philbin.

Cei care au îndrăgit emisiunea de zi, care a fost difuzată din 2001 până în 2011 pe ABC, ar putea fi surprinși de începutul dificil pe care l-au avut cei doi la început.

Potrivit lui Ripa, care a împărtășit detalii despre provocările sale cu People, când a apărut la începutul activității de coprezentatoare cu echipa ei de coafură și machiaj, Philbin a avut o glumă tăioasă pentru producătorul lor, Michael Gelman: "Uh-oh, Gelman, are un anturaj".

"M-am simțit oribil", și-a amintit Ripa. "Probabil că încerca să fie amuzant, dar, în același timp, s-a simțit ca o îngrămădeală. Înțeleg că, probabil, el nu voia un coprezentator, dar televiziunea voia ca eu să fiu coprezentator și nu am crezut că ar trebui să ratez această oportunitate. Nu cred că a fost corect față de el. Dar nici față de mine nu a fost corect."

Pentru mine, această poveste a ajutat la punerea în context a tensiunii dintre Ripa și coprezentatorul ei din "Live with Kelly and Michael", Michael Strahan, care a părăsit celebrul show în 2016, pe fondul plângerilor lui Ripa că ea a fost ultima care a aflat de decizia lui.

Orice lucru câștigat cu greu este probabil să fie păzit cu gelozie, la urma urmei.

Ceva de sorbit

O temă comună pe care o respect la celebrități este folosirea de către acestea a platformelor lor pentru binele general.

De aceea am fost încântată să aflu (prin intermediul colegei mele de la CNN, Marianne Garvey) că rapperul Megan Thee Stallion a lansat "Bad B*tches Have Bad Days Too", un site care oferă, printre altele, resurse pentru sănătate mintală.

Megan Thee Stallion a stârnit fascinația multora prin determinarea ei de a absolvi o facultate în timp ce era o artistă cu vânzări multiplatinum, iar cel mai recent proiect al ei confirmă și mai mult cât de mult prețuiește ea educația.

Educându-și fanii cu privire la autoajutorare și autoîngrijire, rapperița este o vedetă și mai mare în ochii mei.

