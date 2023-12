Sydney Sweeney și Glen Powell încălzesc o comedie romantică de bază cu soare și distracție în "Oricine altcineva în afară de tine

Bea și Ben, interpretați de Sweeney și Powell, se întâlnesc foarte drăguț la început, petrecând o noapte amețitoare împreună înainte ca ea să fugă, lăsându-l confuz și furios, iar ea îl aude curând pe el respingând-o în fața prietenului său într-un act de bravadă.

Flash forward, iar prietena lui ("Tick, Tick... Boom!", vedeta Alexandra Shipp) se căsătorește cu sora ei (Hadley Robinson) la o nuntă cu destinația Australia, forțându-i pe cei doi să petreacă timp împreună, în ciuda ostilității care persistă din cauza încurcăturii lor destul de subțiri. Mai mult, la petrecerea de nuntă se află și fosta soție a lui Ben (Charlee Fraser), în timp ce părinții băgăcioși ai lui Bea (Dermot Mulroney și Rachel Griffiths) vor cu disperare ca ea să se împace cu fostul ei iubit (Darren Barnet), forțându-i pe cei doi să încheie un fel de alianță incomodă pentru a încerca să țină la distanță tot zgomotul din exterior.

În regia lui Will Gluck (care a mai făcut o incursiune în acest gen cu "Friends With Benefits") - care împarte creditul pentru scenariu cu Ilana Wolpert - nimic din toate acestea nu este deosebit de convingător, dar nici nu are nevoie să fie. Chimia dintre Sweeney și Powell funcționează, cu siguranță formează un panou publicitar atrăgător și există câteva râsete ample, singurul mare râs implicând un păianjen australian deosebit de urât și intruziv.

În cea mai mare parte, "Anyone But You" reprezintă un exemplu intrigant de gestionare a carierei, Sweeney - care și-a exprimat frustrarea față de nivelul de atenție pe care îl generează tabloidele, de la discuțiile din jurul scenelor de nud până la politica familiei sale - trecând la comedie romantică după ce a servit ca "It" gal de la HBO în "Euphoria", "The White Lotus" și filmul de rezervă "Reality". În ceea ce-l privește, Powell are ocazia de a expune o latură mai blândă după ce a jucat în "Hidden Figures ", "Top Gun ": Maverick" și "Devotion".

După cum o secvență jucăușă de închidere a creditului arată clar, acesta este genul de film care servește, în esență, drept contraprogramare de sărbători - cu ratingul R, adresându-se unui public ceva mai adult - o idee poate depășită care rezumă foarte bine natura exercițiului.

La un moment dat, Ben este descris cu afecțiune ca fiind un "idiot superb", ceea ce este practic ceea ce este necesar pentru a face plauzibil ceva precum "Oricine în afară de tine" și, după cum îi spune mai târziu Bea, "Suntem cu toții în clasa a șaptea când vine vorba de chestiile astea" - una dintre puținele replici memorabile ale filmului.

Apoi, idioții superbi au și ei nevoie de dragoste. Trebuie doar să crezi că au nevoie de puțin ajutor pentru a o găsi.

"Anyone But You" are premiera pe 22 decembrie în cinematografele din SUA. Este clasificat R.

Sursa: edition.cnn.com