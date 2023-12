Solstițiul de iarnă: Cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte din an

Solstițiul de iarnă, cea mai scurtă zi din an și prima zi oficială a iernii, este joi, 21 decembrie, în acest an (cel puțin pentru cea mai mare parte a Americii). Modul în care funcționează solstițiile - împreună cu echinocțiile de primăvară și de toamnă - îi fascinează pe oameni de mii de ani.

Este o zi în care știința se amestecă cu tradițiile străvechi din întreaga lume.

Solstițiile și emisferele Pământului

Solstițiul de iarnă marchează cea mai scurtă zi din an și cea mai lungă noapte din emisfera nordică, când soarele apare în poziția sa cea mai sudică, direct deasupra capului, la Tropicul Capricornului.

Situația este inversă în emisfera sudică, unde trăiește doar aproximativ 10% din populația lumii.

Acolo, solstițiul din decembrie marchează cea mai lungă zi din an - și începutul verii - în locuri precum Argentina, Madagascar, Noua Zeelandă și Africa de Sud.

Când anume are loc solstițiul de iarnă?

Solstițiul are loc, de obicei - dar nu întotdeauna - pe 21 decembrie. Data la care are loc solstițiul se poate muta înainte sau înapoi cu o zi, deoarece anul solar (timpul necesar pentru ca soarele să reapară în același loc, așa cum este văzut de pe Pământ) nu se potrivește exact cu anul nostru calendaristic.

Dacă vreți să fiți super-preciși în observațiile dumneavoastră, ora exactă a solstițiului de iarnă din 2023 la nivel mondial va fi joi, la ora 3:27 Coordinated Universal Time (UTC), potrivit Earthsky.org și Farmers' Almanac.

Din cauza diferențelor de fus orar, Europa, Africa și Asia vor marca, din punct de vedere tehnic, solstițiul de iarnă vineri, 22 decembrie. Mai jos sunt câteva exemple de când va fi ora 3:27 UTC pentru diferite ore locale din emisfera nordică:

- Tokyo, Japonia: 12:27 p.m. vineri- Bangkok, Thailanda: 10:27 a.m. vineri- Kolkata, India: 8:57 a.m. Vineri- Istanbul, Turcia: 6:27 a.m. Vineri- Helsinki, Finlanda: 5:27 a.m. Vineri- Milano, Italia: 4:27 a.m. Vineri- Halifax, Noua Scoție: 11:27 p.m. Joi- Baltimore, Maryland: 10:27 p.m. Joi- Mexico City: 9:27 p.m. Joi- San Francisco, California: 7:27 p.m. Joi- Honolulu, Hawaii: Joi, ora 17:27.

Pentru a verifica ora la care locuiți, site-ul EarthSky are un tabel de conversie foarte util sau introduceți orașul dvs. aici, în caseta "Ora convertită".

Ce locuri resimt cel mai mult efectele?

Lumina zilei scade dramatic cu cât vă aflați mai aproape de Polul Nord la solstițiul de iarnă.

Locuitorii din Singapore, la doar 137 de kilometri sau 85 de mile la nord de ecuator, abia dacă ar putea observa diferența, cu doar nouă minute mai puțin de lumină naturală decât în timpul solstițiului de vară. Acolo, ziua are cam 12 ore, cu câteva minute în plus sau în minus, pe tot parcursul anului.

Cu mult mai sus în latitudine, Parisul înregistrează încă opt ore și 14 minute de lumină naturală pentru a se bucura de o plimbare răcoroasă de-a lungul Senei.

Diferența este și mai mare în frigurosul Oslo, Norvegia, unde soarele va răsări la ora 9:17 și va apune la ora 15:11, rezultând mai puțin de șase ore de lumină diurnă anemică. Vrea cineva o lampă de soare?

Locuitorii din Nome, Alaska, vor fi și mai lipsiți de lumina soarelui, cu doar trei ore și 54 de minute de lumină naturală foarte slabă. Dar acest lucru este de-a dreptul generos în comparație cu Prudhoe Bay, Alaska. Acesta se află în interiorul Cercului Arctic și nu va vedea nici măcar o rază de soare.

Care sunt cauzele solstițiului de iarnă?

Deoarece Pământul este înclinat pe axa sa de rotație, avem anotimpuri schimbătoare. Pe măsură ce planeta se deplasează în jurul soarelui, fiecare emisferă experimentează iarna când este înclinată departe de soare și vara când este înclinată spre soare.

Oamenii de știință nu sunt pe deplin siguri de modul în care s-a produs acest lucru, dar ei cred că în urmă cu miliarde de ani, pe măsură ce sistemul solar lua formă, Pământul a fost supus unor coliziuni violente care au cauzat înclinarea axei.

Tradițiile solstițiului de iarnă

Nu este de mirare că multe culturi și religii celebrează o sărbătoare - fie că este vorba de Crăciun, Hanukkah, Kwanzaa sau festivaluri păgâne - care coincide cu revenirea zilelor mai lungi.

Popoarele antice a căror supraviețuire depindea de o cunoaștere precisă a ciclurilor sezoniere au marcat această primă zi de iarnă cu ceremonii și sărbători elaborate. Din punct de vedere spiritual, aceste sărbători simbolizează oportunitatea de reînnoire.

"Crăciunul preia multe dintre obiceiurile sale și, probabil, data sa în calendar de la festivalurile păgâne romane Saturnalia și Kalends", a declarat Maria Kennedy, profesor asistent în cadrul Departamentului de Studii Americane de la Universitatea Rutgers, într-un e-mail pentru CNN Travel.

Saturnalia începea pe 17 decembrie, iar Kalends pe 1 ianuarie, a precizat Kennedy, specializată în studii despre Crăciun.

Citând cercetări academice, Kennedy a spus că primii fondatori ai bisericii creștine au condamnat practicile acestor sărbători, dar popularitatea lor a dăinuit. Observarea creștină a Crăciunului s-a aliniat în cele din urmă în jurul aceleiași perioade din calendar, chiar dacă în Evanghelii nu există o dată specifică stabilită pentru nașterea lui Iisus.

Iată mai multe despre câteva dintre aceste obiceiuri străvechi:

Alban Arthan

În limba galeză, "Alban Arthan" înseamnă pentru "Lumina iernii", potrivit Almanahului fermierilor. S-ar putea să fie cel mai vechi festival sezonier al omenirii. Parte a tradițiilor druidice, solstițiul de iarnă este considerat un moment al morții și al renașterii.

Newgrange, un monument preistoric construit în Irlanda în jurul anului 3200 î.Hr. este asociat cu festivalul Alban Arthan.

Saturnalia

În Roma Antică, Saturnalia dura șapte zile. Îl onora pe Saturn, zeul roman al agriculturii.

Oamenii se bucurau de festivități asemănătoare carnavalului, asemănătoare cu sărbătorile moderne de Mardi Gras și chiar își amânau războiul. Sclavilor li se acordau libertăți temporare, iar restricțiile morale erau relaxate. Saturnaliile au continuat până în secolele al III-lea și al IV-lea d.Hr.

Dongzhi

Nu doar europenii antici au marcat această ocazie anuală. Festivalul Solstițiului de iarnă Dongzhi își are rădăcinile în cultura chineză antică. Numele se traduce aproximativ prin "extrema iernii".

Ei credeau că acesta era apogeul yin-ului (din teoria medicinii chineze). Yin reprezintă întunericul, frigul și liniștea, deci cea mai lungă zi de iarnă.

Dongzhi marchează întoarcerea yang-ului - și ascensiunea lentă a luminii și a căldurii. În unele culturi din Asia de Est se mănâncă de obicei găluște pentru a sărbători.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com