Selena Gomez spune că s-ar putea să-i mai rămână doar "un singur album

"Simt că mai am încă un album în mine", a declarat Gomez în episodul de luni al podcastului "Smartless".

"Cu cât îmbătrânesc mai mult, cu atât mai mult îmi place să găsesc ceva pe care să mă stabilesc", a continuat ea, adăugând că, în mod ideal, ar vrea să se concentreze pe cariera ei de actriță.

Încă de la o vârstă fragedă, Gomez a spus că și-a propus să devină "o actriță serioasă". Cariera ei muzicală a început doar pentru că Disney a abordat-o pentru a crea un album în timp ce juca în serialul Disney Channel "Wizards of Waverly Place", la sfârșitul anilor 2000.

"M-am gândit că va fi distractiv și m-am gândit mai mult decât orice că va fi un hobby care îmi va plăcea cu adevărat", a spus ea. "Am vrut să fiu actriță. Nu mi-am propus niciodată să fiu cântăreață cu normă întreagă, dar se pare că acel hobby s-a transformat în altceva."

Gomez a lansat trei albume de studio începând din 2013, cu hituri care includ în mod colectiv "Come & Get It", "Same Old Love" și "Lose You to Love Me". Ea a obținut prima dintre cele două nominalizări la Grammy pentru cel mai bun album pop latin în 2022 pentru EP-ul său în limba spaniolă "Revelación". La sfârșitul anului trecut, ea și-a lansat cel mai recent single, "Single Soon".

O pictogramă timpurie a adolescenților datorită "Wizards", Gomez joacă în prezent și în serialul Hulu "Only Murders in the Building", aclamat de critici, alături de Martin Short și Steve Martin, și a apărut în diverse filme precum "Spring Breakers" și "A Rainy Day in New York".

Alternarea între cariera muzicală și cea de actriță a avut un impact asupra lui Gomez, a spus ea în episodul de luni al podcastului, în parte din cauza luptelor sale cu sănătatea mintală - un subiect despre care a vorbit deschis în serialul său de documentare "Selena Gomez: My Mind & Me", din 2022.

În timp ce a recunoscut că nu există nimic care să o forțeze să aleagă între muzică și actorie în orice caz, ea a recunoscut că o alegere ar putea să se profileze în viitor.

"O să vreau să mă relaxez pentru că sunt obosită", a spus ea.

Pe lângă activitățile sale în muzică și actorie, Gomez și-a fondat compania de cosmetice Rare Beauty în 2020, pe care a numit-o "cel mai mare cadou" în cadrul podcastului.

"Am lansat-o în timpul Covidiei și pur și simplu a decolat și nu aș putea fi mai recunoscătoare", a adăugat ea. "Sunt foarte mândră".

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com