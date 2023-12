Sam Smith și Kim Petras sunt primii artiști nonbinari și trans care ajung pe locul 1 în topul Billboard

Billboard a confirmat reușita duo-ului pe Twitter, scriind: "@samsmith și @kimpetras sunt primii artiști publici non-binari și, respectiv, transsexuali, care au obținut un cântec nr. 1 în #Hot100, datorită piesei "Unholy"."

Cântecul îndrăzneț despre o aventură ilicită a urcat în vârful topurilor după lansarea sa luna trecută. Videoclipul care îl însoțește a avut peste 29 de milioane de vizualizări pe YouTube.

În timp ce Smith a avut opt numere unu în Marea Britanie, inclusiv piesa "Stay with Me", premiată cu Grammy, aceasta este prima apariție a cântăreței britanice în Billboard Hot 100.

Petras, o femeie transgender, a împărtășit vestea pe pagina sa de Instagram, spunându-le celor 775.000 de urmăritori ai săi că este "atât de recunoscătoare" pentru succesul melodiei.

"Sam, nu-ți pot mulțumi îndeajuns pentru că ai mers cu mine ani de zile până în acest moment", a scris vedeta pop germană. "Sunt atât de onorată să fac parte din primul tău număr unu în SUA, pe care ar trebui să ai 500 de numere în acest moment. Te iubesc pentru totdeauna, îngeraș Sam".

Smith le-a spus fanilor pe Instagram că a rămas "fără cuvinte, copleșit, năucitor și extrem de fericit" după ce a obținut primul său număr 1 în SUA.

Muzicianul în vârstă de 30 de ani a adăugat: "Sunt atât de onorat să ajung să lucrez cu muzicieni și oameni incredibil de talentați. Și Kim... ce magie ești tu. Ești o comoară și o inspirație pentru atât de mulți. Îți mulțumesc că ai sărit cu mine".

"Unholy" este cel de-al doilea single de pe cel de-al patrulea album de studio al lui Smith, "Gloria", care va fi lansat în ianuarie.

Ultimul album al lui Smith a fost "Love Goes" din 2020, care a generat hituri precum "Dancing with a Stranger" și "Diamonds".

Petras, în vârstă de 30 de ani, și-a lansat single-ul de debut "I Don't Want It at All" în 2017, iar cel mai recent proiect al ei a fost EP-ul "Slut Pop", pe care l-a dezvăluit în februarie.

În 2019, ea a declarat pentru publicația britanică Metro că, deși este o activistă transsexuală, vrea ca talentul ei, nu genul ei, să fie subiectul conversației.

"Vreau să fiu luată în serios", a spus ea, adăugând că vrea "să fie la fel ca orice alt artist, să fie judecată în funcție de calitatea muzicii mele, și nu de genul meu".

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com