Sacheen Littlefeather, activistă și actriță amerindiană, a murit la 75 de ani

Academia de Arte și Științe Cinematografice a anunțat luni decesul ei, într-o postare împărtășită pe Twitter.

Tweetul, însoțit de o imagine a actriței apache și yaqui, sună astfel "Sacheen Littlefeather, activistă pentru drepturile civile a nativilor americani care a refuzat celebru premiul Oscar pentru cel mai bun actor acordat lui Marlon Brando în 1973, moare la 75 de ani".

Deși nu a fost precizată imediat cauza decesului, Littlefeather a dezvăluit într-o postare pe Facebook, în ianuarie anul trecut, că avea cancer de sân cu metastaze.

Littlefeather a intrat în istorie când a urcat pe scenă la premiile Oscar din 1973 în numele starului din "The Godfather", Brando, care a decis să boicoteze ceremonia de decernare a premiilor în semn de protest față de reprezentarea nativilor americani pe marele ecran. Brando a reacționat, de asemenea, la răspunsul forțelor de ordine federale la ocuparea orașului Wounded Knee din Dakota de Sud de către membrii Mișcării indienilor americani.

Scurtul său discurs, pentru care a purtat o rochie din piele de căprioară și mocasini, a fost întâmpinat cu un amestec de huiduieli și aplauze. Acest lucru a costat-o pe actrița în devenire, ale cărei filme includeau "Winterhawk", "Shoot the Sun Down" și "The Trial of Billy Jack", cariera sa, fiind în curând trecută pe lista neagră a industriei cinematografice și evitată de lumea divertismentului.

În august, Academia și-a cerut scuze în mod oficial lui Littlefeather pentru maltratarea de care a avut parte în timpul discursului său și în anii care au urmat.

Într-o scrisoare a fostului președinte al Academiei, David Rubin, adresată lui Littlefeather, se spunea că abuzul la care a fost supusă a fost "nejustificat și neavenit".

El a adăugat: "Povara emoțională prin care ai trecut și costul pentru propria ta carieră în industria noastră sunt ireparabile. Pentru prea mult timp, curajul de care ai dat dovadă a fost nerecunoscut. Pentru aceasta, vă oferim atât cele mai profunde scuze, cât și admirația noastră sinceră".

Descriind scuzele ca pe un "vis devenit realitate", Littlefeather a spus "Noi, indienii, suntem oameni foarte răbdători - au trecut doar 50 de ani!

"Trebuie să ne păstrăm simțul umorului în legătură cu acest lucru în permanență. Este metoda noastră de supraviețuire", a adăugat ea.

Luna trecută, Academia a găzduit un eveniment la muzeul său de film din Los Angeles, care a avut-o ca vorbitor principal pe Littlefeather, alături de alți interpreți indigeni.

